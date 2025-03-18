Denizli\'de 18 Mart Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü şehitlikte anma töreni düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü kapsamında Denizli Asri Mezarlığı şehitliğinde anma töreni düzenlendi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili adına Asil Çam ve dernekler Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla program başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Coşkun, şehitlik defterini imzalayarak şeref defterini imzalayarak Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, tarafından okunan duaların ardından kabirlere karanfiller bırakıldı. Daha sonra il protokolünün polis şehitliğindeki ziyaretin ardından program sona erdi.

Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Garnizon Komutan vekili Asil Çam, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erkan Ataman, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kurum amirleri, siyasi parti temsilciler, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. - DENİZLİ