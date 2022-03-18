Denizli'de 2021 yılı yaşlı nüfus oranı 123 bin 137 kişi olarak açıklandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Denizli'de 2021 yılında yaşlı nüfusu 123 bin 137 kişi olarak açıklandı. Yaşlı nüfusun toplam il nüfusu içindeki oranı 2020 yılında yüzde 11.5 iken, 2021 yılında yüzde 11.7 olarak belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı yaşlı verileri açıklandı. Denizli'de 2020 yılında 119 bin 701 kişi olan yaşlı nüfusu 65 yaş ve üstü kişiler, 2021 yılında 123 bin 137'ye yükseldi. Denizli'deki yaşlı nüfusun 54 bin 442'si erkek, 68 bin 695'i ise kadınlardan oluşuyor. Denizli'deki yaşlı erkeklerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10.4, yaşlı kadınların toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 13 olarak açıklandı. Aydın'da yaşlı nüfus 160 bin 439 kişi olurken, Muğla'da 135 bin 133 kişi olarak açıklandı.

2021 yılında Türkiye yaşlı nüfus sayısı 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Ülke genelinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9.7'ye yükseldi. - DENİZLİ