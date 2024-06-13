Denizli'de belgesiz kurbanlıkların kente girişine izin verilmiyor - Son Dakika
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Yerel

Denizli'de belgesiz kurbanlıkların kente girişine izin verilmiyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı hayvan almalarını sağlamak ve hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla denetimlerini arttırdı. İl genelinde yapılan kontrollerle belgesiz ve sağlıksız hayvanların ilimize girişi önleniyor.

13.06.2024 16:25
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Belgesiz kurbanlıkların kente girişine izin verilmiyor

Denizli'de kurbanlık hayvan denetimleri devam ediyor

DENİZLİ - Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken sağlıklı hayvan almalarını sağlamak, artan hayvan hareketleri nedeniyle de hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Kararı alındı.

Başta yol kontrolleri olmak üzere il genelinde denetim sayıları arttırılarak ilçe müdürlüklerinde Kurban Bayramı süresince nöbetçi Veteriner Hekim görevlendirmeleri yapılarak, Denizli genelinde canlı hayvan pazarında ve kent genelinde her türlü tedbirlerin alınması sağlandı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Merkezefendi'de bulunan canlı hayvan pazarında sağlık personeli ile birlikte ziyarette bulunarak hayvan kontrollerini yerinde inceledi, yetiştiricilerin dertlerini dinleyerek yardımcı oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hastalık riskini azaltmak amacıyla zayıf, hasta, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanların kurbanlık olarak tercih edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları ve yetiştiricileri bilgilendirildi. Bu sayede, hem hayvan sağlığının korunması hem de halkın güvenli bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirmesine yardımcı olundu.

"Belgesiz ve sağlıksız hayvanların ilimize girişi önlenmektedir"

Kurbanlık alırken sağlıklı, besili ve kulak küpesi bulunan hayvanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan İl Müdürü Çınar, veteriner sağlık raporuna, hayvan pasaportuna ve nakil belgesine sahip Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan bilgi sistemine kayıtlı olan hayvanların seçilmesinin önemini anlattı. Sıkı denetimlerin sürdürüldüğünü ifade eden İl Müdürü Çınar, "Kurbanlık satış yerleri il müdürlüğü veteriner hekimlerince denetlenerek belge ve sağlık kontrolleri yapılmakta. Ayrıca il müdürlüğümüz ile emniyet ve jandarma teşkilatının koordineli çalışmalarıyla yol kontrolleri yapılarak belgesiz ve sağlıksız hayvanların ilimize girişi önlenmektedir. Kurban kesim yerlerinde kesilen hayvan küçükbaş ise kulak küpeleri, büyükbaş ise kulak küpeleri ile birlikte pasaportları kesim sırasında görevlilere teslim edilmeli, kendi kesimlerini yapan vatandaşlarımız ise belge ve kulak küpelerini muhtarlıklara, Belediyelere veya tarım ve orman müdürlüklerine teslim etmelidir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de belgesiz kurbanlıkların kente girişine izin verilmiyor - Son Dakika

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