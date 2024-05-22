Denizli\'de Çameli Yemekleri Tanıtıldı

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Denizli Valiliği ve Denizli İl Kültür Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, ziyaretçilere Çameli yöresine özgü yemekler tanıtıldı.

Düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve yöre kadınları tarafından sunuş biçimine İşaretli Çameli Kuru Fasulyesi, Yöremize Özgü Leğen Böreği ve Meneviş Yoğurtlaması tanıtıldı. Denizli Valiliği ve Denizli İl Kültür Turizm Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı etkinlikte yemekler ziyaretçilere ikram edildi. - DENİZLİ