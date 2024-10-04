Denizli'de Hava Kirliliğini Azaltma Çabaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli'de Hava Kirliliğini Azaltma Çabaları Başladı

Denizli\'de Hava Kirliliğini Azaltma Çabaları Başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini azaltmak amacıyla kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Laboratuvar analizleri ile kömür kalitesi kontrol ediliyor ve olumsuz çıkan ürünlerin satışı yasaklanıyor.

04.10.2024 13:06  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de hava kirliliğini azaltmak için kömür denetimlerine başladı

DENİZLİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin minimum düzeyde olması için kömür satış noktalarında denetimlere başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin minimum düzeyde olması için kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuvara gönderiyor. Laboratuvarda bir dizi işlemden geçen kömürün kalitesinin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Denetimlerde ayrıca kömür satışı yapan işletmelerin çalışma ruhsatı ve katı yakıt satış izin belgelerinin olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Denetimler artarak devam edecek

Bunların yanında kömür çuvallarının Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan yerli ve ithal kömür torba örneğine uygun olup olmadığı da denetleniyor. Kömür çuvallarından alınan numuneler ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı'nda analizleri yapılıyor. Sonuçları olumsuz çıkan kömürler depodan kaldırılarak satışları yasaklanıyor. Kömür satış noktalarına denetimler kış mevsimi boyunca artarak devam edecek.

Mahalli Çevre Kurul kararları devam ediyor

2021 yılında güncellenen Denizli İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarının devam ettiği ifade edilirken, dikkat edilmesi gereken konular ise şu şekilde açıklandı: "Doğalgaz altyapısı bulunan bölgelerde merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda kömür tamamen yasaklanmıştır. Merkezi ısınma sistemine sahip doğalgaz alt yapısı olmayan bölgelerde ise TSE standartlarına göre bacalara filtre takma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanında kullanılan yerli kömürde alt ısıl değeri 5 bin 400 kcal/kg ve kükürt oranı ise yüzde 1,2, ithal kömürde ise alt ısıl değeri 7 bin 200 kcal/kg ve kükürt oranı yüzde 0,9 olmasına dikkat edilmelidir."

Kaynak: İHA

Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, Yerel Yönetim, Denizli, Sağlık, Enerji, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Hava Kirliliğini Azaltma Çabaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:49:21. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Hava Kirliliğini Azaltma Çabaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement