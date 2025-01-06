Denizli'de Huzurevi İçin Sıra Bekleyen 200'den Fazla Yaşlı Var - Son Dakika
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Denizli'de Huzurevi İçin Sıra Bekleyen 200'den Fazla Yaşlı Var

Denizli\'de Huzurevi İçin Sıra Bekleyen 200\'den Fazla Yaşlı Var

Denizli'de 200'ün üzerinde yaşlı huzurevine yerleşmek için sıra bekliyor; devlet destekleriyle talep artıyor.

06.01.2025 17:54
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Denizli'de devletin imkanlarından yararlanmak isteyen ve huzurevi şartlarını karşılayan 200'ün üzerinde yaşlının huzurevine yerleşebilmek için sıra beklediği belirtildi.

Son dönemlerde Denizli Huzurevi'ne yoğun talep gerçekleşti. Devletin imkanlarından yararlanmak isteyen ve huzurevi şartlarını karşılayan 200'ün üzerinde yaşlının huzurevine yerleşebilmek için sıra beklediği öğrenildi. Geliri 14 bin 666 liranın üzerinde olanlar huzurevinde kalabilmek için aylık 4 bin 990 lira ödeme yapıyor. Altında geliri olanlara ise devlet ücretsiz bakıyor. Özellikle 65 aylığı alanların aylık geliri 5 bin lirayı geçmediği için bu özelliğe sahip yaşlılar huzurevine direk kabul ediliyor.

Denizli ve Çivril'de yaşlı alımı yok

Hali hazırda 200'ün üzerinde yaşlı başvurusu olduğunu kaydeden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, "Şu anda Denizli ve Çivril huzurevlerimize alım yapamıyoruz. Çünkü 2 binamızda da deprem yönetmeliklerine göre sıkıntılar var. Biz de yeni bina arayışı içerisindeyiz" dedi.

"Hayırseverleri desteğe bekliyoruz"

Arsa bulma konusunda sıkıntılarının olmadığını da kaydeden İl Müdürü Boran, "Buradan tüm hayırseverlerimize sesleniyorum. Biz arsa temini konusunda yardımcı olabiliriz. Yaşlı ve bakıma muhtaç büyüklerimizin mağdur olmaması için bizlere destek olsunlar. Tüm hayırseverlerimizi desteğe bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Huzurevi İçin Sıra Bekleyen 200'den Fazla Yaşlı Var - Son Dakika

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