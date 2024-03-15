Denizli\'de iftar yemeğinde nefes kesilen vatandaş hayata döndü

Yerel

Denizli'nin Çal ilçesinde iftar yemeği yediği esnada bir anda nefesi kesilen vatandaş, Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın hemşire eşi Sema Akcan'ın müdahalesiyle hayata tutundu.

Çal Belediyesi, bu akşam Belevi Mahallesi'nde iftar yemeği verdi. Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP'li Çal Belediye Başkan adayı Fethi Akcan'ın da katıldığı iftar yemeğinde Mehmet Ateş isimli vatandaş aniden fenalaştı. Nefes alamayan Ateş'e Başkan Akcan' nın Çal Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire eşi Sema Akcan müdahale etti. Hemşire Akcan, nefes borusuna tatlı kaçtığı öğrenilen Mehmet Ateş'in göğüs kafesine baskı uygulayıp, yani Hemlik Manevrası yaparak nefes almasını sağladı.

Vatandaşın hayatını kurtaran Sema Akcan, "Mehmet Beyin boğazına kaçan madde nedeniyle nefesi kesilmiş. O maddeyi hemlik manevrası yaparak çıkardık. Mehmet bey nefes almaya başladı. Sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Mehmet Ateş ise, iftar yemeğinin ardından tatlı yerken aniden fenalaştığını söyleyerek, "Nefesim kesildi Başkan Fethi Akcan ile göz göze geldiğimi hatırlıyorum. Çok korktum. Bir anda öleceğimi sandım. Başkanımızın eşinin burada olması benim için şans oldu. Allah razı olsun hayatımı kurtardı" diye konuştu. - DENİZLİ