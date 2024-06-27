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Denizli'de iş hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

DENİZLİ - Denizli'nin işlek meydanlarından olan Delikliçınar Meydanında bir binanın elektrik panosundan çıksan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Delikliçınar meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Binanın elektrik panosunda yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken binadan yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.