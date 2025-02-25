Denizli'de Kent Market Açıldı, Manisa Halk Mandıra Ürünleriyle Hizmet Verecek

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(MANİSA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kent Market'i hizmete açtı. Törene katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, projeye dayanışma eli uzattıklarını belirterek, Kent Market raflarında Büyükşehir Belediyesi Halk Mandıra ürünlerinin yer alacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı süt ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla kurulan Halk Mandıra, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kent Market raflarında yerini aldı. Halk Mandıra tarafından üretilen süt, peynir çeşitleri, tereyağı ve diğer süt ürünleri, Denizlili tüketicilere de ulaşarak halkın sağlıklı ve yerli ürünlere erişimini kolaylaştıracak.

Kent Market'in açılışına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ortak proje üreteceğimiz ilk adım Kent Market"

Kent Market açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu projelerin, kentler arası dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, "Kent Market'in açılmasında iki önemli husus var. Birincisi, Kent Market'in içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mandırası'nın ürünlerinin yer almasıdır. Komşu iki şehir bugüne kadar hiçbir şekilde ortak hizmet anlayışına kavuşmamış, ortak bir projeye imza atmamış. Bu vizyonundan dolayı Nuri Başkanımı çok tebrik ediyorum. İki şehrin kardeş olduğu ve ortak proje üreteceğimiz ilk adım Kent Market'tir, bundan sonra da devam edecektir. Kent Market'te, Halk Mandıra'nın ürünleri ile Denizlili vatandaşlarımızın mutfağına sağlıklı ve uygun fiyatlı seçenekler sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"İki kardeş gibi olduk"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Kent Market'in açılışında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kurulan iş birliğine dikkat çekerek, "Ferdi Başkan'a hem destekleri için hem de bu ortak çalışma için teşekkür ediyoruz. Ferdi Başkan ile artık iki kardeş gibi olduk. Her başımız dara düştüğünde karşılıklı olarak ortak dayanışmayı geliştirebiliyoruz. Bugün bizimle olan Manisa Belediye Başkanımızın bize uzattığı dayanışma eli ile birlikte yapmış olduğumuz iş birliği sayesinde Kent Marketlerimizde mandıra ürünlerimizi Manisa Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üreticiden tüketiciye doğal ve uygun fiyatlı ürünler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerini desteklemek ve vatandaşlara sağlıklı gıdayı uygun fiyata sunmak amacıyla Halk Mandıra'yı geçen Ekim ayında hayata geçirdi. Halk Mandıra kapsamında, süt, piyasa fiyatlarının daha üstünde üreticilerden satın alınıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu sütü içme sütü olarak ve yaklaşık 15 çeşit süt mamulü halinde halka ulaştırıyor. Böylece hem üreticiler emeğinin karşılığını alıyor hem de tüketicilere doğal süt ürünleri daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Halk Mandıra ürünleri, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 25 altında satışa sunularak vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor. Daha önce Manisa genelinde halkın gıdaya erişimini kolaylaştıran projelerle büyük ilgi gören Halk Mandıra, bu kez Denizli halkının sofrasında yer alacak.

Tüketicinin doğrudan üreticiden güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayan model, Kent Market aracılığıyla Denizli'de de tüketiciye sunulmaya başlandı. Kent Market'in tüm şubelerinde yerini alan Manisa Halk Mandıra ürünleri, sağlıklı ve doğal beslenmeyi tercih eden tüketicilere yeni bir alternatif sunuyor.