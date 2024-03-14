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Denizli'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

DENİZLİ - Denizli' de "Çember-14" operasyonunda toplamda 74 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan üç hükümlü yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik operasyonları sürdürüyor. 81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen "Çember-14" operasyonun Denizli kısmında, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı. 13 ayrı bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan toplamda 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 3 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 13 yıl 2 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.