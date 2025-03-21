Denizli'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Denizli'de nevruz ateşi yandı, baharın coşkusu meydana taştı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Nevruz Bayramı etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla Delikliçınar Meydanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kutlamalarda nevruz ateşi yakılarak bereket ve sağlık dilekleriyle üzerinden atlandı. Eski Türk geleneklerinden biri olan örs üzerinde demir dövme ritüeli canlandırılarak, baharın gücü ve dayanışma ruhu vurgulandı. Kutlamalar kapsamında Türk dünyasının ezgileri meydanda yankılanırken, Türk dünyasından gelen öğrenciler nevruza özel şarkılar seslendirdi. Yöresel kültürün en önemli simgelerinden biri olan geleneksel zeybek oyunu sahnelenerek izleyicilere görsel bir şölen sunuldu. Program, etkinliğe katılan vatandaşların hep birlikte oynadığı nevruz halayı ile sona erdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği kutlamalar, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha vurgulayarak hafızalarda yer etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Delikliçınar Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinlikler ile baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı'nı geleneksel ritüeller ve renkli gösterilerle kutladı. Kutlamaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Pamukkale Üniversitesi'nde öğrenim gören Türk Dünyası öğrencileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Nevruz ülkemize ve dünyaya sevgi, barış, bolluk ve bereket getirecek"

Nevruz Bayramı kutlamalarında konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, nevruzun birlik ve beraberlik getireceğini belirtti. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, "Yeni bir güne müjdesi olan, ülkemize, dünyamıza barışı, sevgiyi, bolluğu ve bereketi getirecek olan bu nevruz gününde, hemşehrilerimiz ile birlikte olmak bizim için çok önemli. Çünkü biz biliyoruz ki, barışın, sevginin, bolluğun ve bereketin olmadığı yerde, hukukun olmadığı yerde ne birlik, ne kardeşlik ne de güzel günler bizim olur" ifadelerini kullandı.