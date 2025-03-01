Denizli'de Ödüllü Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli'de Ödüllü Kan Bağışı Etkinliği

Denizli\'de Ödüllü Kan Bağışı Etkinliği

Üçler İlköğretim Okulu'nda 109 ünite kan toplandı, öğrencilere ödüller verildi.

01.03.2025 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Üçler İlköğretim Okulunda, öğretmen ve öğrenci velileri tarafından ödüllü kan bağışı etkinliği düzenlendi. Gün boyu devam eden etkinlikte farklı kan guruplarından 109 ünite kan toplandı.

Denizli'de Üçler İlköğretim Okulu müdürü, öğretmen ve öğrenci velileri tarafından ödüllü kan bağışı kampanyası organize edildi. Ramazan ayı öncesinde 'Üçler İlkokulu Kızılay El Ele Haydi Kan Verme' sloganıyla düzenlenen etkinlikte farklı kan guruplarından 109 ünite kan toplandı. Etkinlikte annesi veya babası kan bağışında bulunan her öğrenciye madalyon, en çok kan bağışçısı getiren öğrenciye ücretsiz okul gezisi, en çok kan bağışı yapan sınıfa da pizza partisi gibi ödüllerin olduğu etkilik için Üçler İlkokulu Müdürü Mehmet Gençoğlu, "Haydi Kan Vermeye kampanyası için öğrenci velilerimizi okulumuza davet ettik. Şu ana kadar 60 ünite civarında bir kan verme organizasyonu oldu. Aksam 18.00'e kadar kan bağışımız devam edecek. Öğrenci velilerimiz akın akın gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi önümüz Ramazan. Ramazan ayında tüm Türkiye'de kan sıkıntısı olacağından dolayı Ramazan öncesi böyle bir kampanyaya yaptık. Duyarlı ailelerimize öğrenci velilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kan bağışıyla ilgili olarak Kızılay Sorumlu Doktoru Haydar Alıftehat, "Bugün Üçler İlkokulu'nda kan bağışı faaliyeti yürütüyoruz. Bizim hedefimiz Ramazan'dan önce kan stoklarını doldurmak. Şu an kan stoklarımız iyi durumda. Hastanelerin kan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama tabii bu durumun devam etmesi için herkesin kan bağışında bulunması gerekiyor.18-65 yaş arası sağlıklı her bireyin gelip kan bağışı yapmasını istiyoruz. Başvurmasını yapmasını istiyoruz. Çok güzel bir katılım var. Okul müdürümüz sağ olsun güzel bir kampanya düzenlemiş. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik nedeniyle Üçler İlkokulu Müdürü Mehmet Gençoğlu, Kızılay Sorumlu Doktoru Haydar Alıftehat' a ekibi adına çiçek hediye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, denizli, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Ödüllü Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Zorlu Holding’de Ramazan krizi CEO’lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor Zorlu Holding'de Ramazan krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor
08:28 Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
05:21 Zelenskiy’den Trump’a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum
05:16 Mansur Yavaş’tan Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
02:31 Avrupa’daki tek çatlak ses Dünyayı şoke eden kavgada Trump’ın tarafını tuttu Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu
14:56 İran’da derbi kazanan İsmail Kartal’dan bomba sözler: Türkiye’de de kazanırdım İran'da derbi kazanan İsmail Kartal'dan bomba sözler: Türkiye'de de kazanırdım
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:49 Bütün dünya Jose Mourinho’yu konuşuyor Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor
14:42 Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika
14:34 Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 11:22:04. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Ödüllü Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.