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Denizli'de orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

DENİZLİ - Denizli'de ormanlık alanda yangın çıkan yangın kısa sürede kontrol atlına alındı. Yangın sonucu yaklaşık 200 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, Bekilli ilçesi Yahyalar Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 16.00 Sıralarında ormanlık alanda duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye sevk edilen 5 arazöz, 4 itfaiye, 4 iş makinesi ile alevlere müdahale edildi. Ayrıca alevlere ilçe halkıda traktörlerle müdahale etti. Ekiplerin cansiperane mücadelesi sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.