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Denizli'de şiddetli yağış, sel baskınları ve heyelana neden oldu - Son Dakika
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Denizli'de şiddetli yağış, sel baskınları ve heyelana neden oldu

Denizli'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Buldan ve Çameli ilçelerinde sel baskınları yaşandı. Parke taşlarının yerinden söküldüğü yağışlarda, Çameli-Fethiye karayolunda heyelan meydana geldi.

Denizli\'de şiddetli yağış, sel baskınları ve heyelana neden oldu
17.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:43
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Denizli'de şiddetli yağış, sel baskınları ve heyelana neden oldu

DENİZLİ - Denizli'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Buldan ve Çameli ilçelerinde sel baskınları yaşandı. Parke taşlarının yerinden söküldüğü yağışlarda, Çameli- Fethiye karayolunda heyelan meydana geldi.

Denizli'de etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Buldan ve Çameli ilçelerinde hayatını olumsuz yönde etkiledi. Yüksek kesimlerde kar olarak düşen yağışlar, kent merkezleri ve alt kesimlerde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Buldan'a bağlı Yukarı Bucağı Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında sökülen parke taşları, yağış sonrası oluşan selle birlikte bulunduğu yerden metrelerce sürüklendi. Yağışın etkisiyle yerlerinden sökülen parke taşları, sürüklenerek yolu ulaşıma kapattı. Su borularının da yerinden sökülmesine neden olan yağışların nenden olduğu hasarın giderilmesi için belediye ekipleri tarafından çalışmalara başlandı.

Şiddetli yağışların en fazla etkili olduğu merkez ile Çameli ilçesi oldu. Saatlerce devam eden yağış nedeniyle dolup taşan Kanlıçay ve Karanfilli Çayı, Kirazlıyayla Mahallesi ile çevresinde sel baskınlarına neden oldu. Tarım arazilerinin sular altında kaldığı şiddetli yağış, Çameli - Fethiye karayolu Tuzlabeli geçidinde heyelana neden oldu. Yolun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelan, ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
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