Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

02.06.2022 18:13

Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi Denizli'de saatler öncesinden uyarısı yapılan dolu ve sağanak yağış, kent merkezi ve kırsal kesimlerde etkili oldu.

Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

DENİZLİ - Denizli'de saatler öncesinden uyarısı yapılan dolu ve sağanak yağış, kent merkezi ve kırsal kesimlerde etkili oldu. Çameli ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından sabah saatlerinde yapılan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı uyarısı etkili oldu. Denizli'nin yüksek kesimli ilçelerinde zaman zaman yağan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çameli ilçesinde dolu ve yağmurdan etkilenen vatandaşlar cep telefonları ile sağanak yağışı görüntüledi. Misket büyüklüğünde dolunun yağdığı ilçede tarım alanları zarar gördü.

Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Denizli, Çameli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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