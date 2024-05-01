Denizli'de Hem Oynayıp Hem Para Dağıtan Vatandaş Görenleri Şaşırttı - Son Dakika
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Denizli'de Hem Oynayıp Hem Para Dağıtan Vatandaş Görenleri Şaşırttı

Denizli\'de Hem Oynayıp Hem Para Dağıtan Vatandaş Görenleri Şaşırttı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir vatandaş, parkta oyun havalarını duyunca kendinden geçerek 5 bin TL ve 100 doları kalabalığa dağıttı. Emekli olan ve kimseye soyadını söylemeyen Halil isimli vatandaş, parayı sevmediğini ve dağıtmaktan keyif aldığını söyledi. Yırtık pantolonuyla dikkat çeken Halil, arkadaşının engellemelerine aldırış etmeden para dağıtmaya devam etti.

01.05.2024 09:50
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Denizli'de hem oynayıp hem de para dağıtan vatandaşı görenler gözlerine inanamadı. Halil isimli vatandaş, birkaç dakikada 5 bin TL ve sarraftan bozdurduğu 100 doları kalabalığa dağıttı.

Olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Candoğan Parkı'nda yaşandı. Arkadaşı ile birlikte kentin en işlek noktası olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyen vatandaş, parkın köşesinde sokak sanatçısının ses sisteminden yankılanan oyun havalarını duyunca bir anda kendinden geçti. Emekli olduğu öğrenilen ve tüm ısrarlara rağmen kimseye soyadını söylemeyen Halil isimli vatandaş, cebinden çıkardığı 5 bin lirayı önce çocuklara, sonrasında ise etrafında toplanan kalabalığa dağıtmaya başladı. Çalan "Bas Bas Paraları Leyla'ya", "Çekirge" ve "Topal" gibi sevilen oyun havalarının coşkusuna kapılan Halil isimli vatandaş, 100 ve 200'lük banknotlar bitince cebinden çıkan 100 doları da karşıdaki sarrafa gidip bozdurdu. Parka geri dönen Halil, yaklaşık 3 bin 200 TL'yi de oyun havası eşliğinde kısa sürede dağıttı.

"Benden başka kimse dağıtamaz"

Bir ara galeyana gelip elindeki paraları havaya savuran Halil, "Neden para dağıtıyorsun, bu paranın kaynağı ne?" diye soranlara, "Para dağıtıyorum para, parayı sevmiyorum ben. Allah Allah sana ne; benim sana borcum var mı, yok. Devlete de yok. Ben para dağıtıyorum sana ne, al sana da vereyim. Cumhurbaşkanı dağıtamaz böyle ama ben dağıtırım. Kimse dağıtamaz böyle" diye karşılık verdi.

Yaptığı jest ve sempatikliğiyle gönülleri fetheden Halil isimli vatandaş, yırtık pantolonuyla dikkat çekti. Halil, "Bak donumda yırtık. Parayı sevmediğimden yırtık. Diktirmiyorum, terziye vermiyorum. Pantolon alır mıyım, deli miyim ben. Hiçbir iş yapmıyorum. Sahte para basıyorum. Dağıttıklarımın hepsi sahte. Nereye harcayacağım ben paramı, dağıtıyorum" sözleriyle etrafındakileri gülümsetti.

"Sen kafayı mı yedin?" diyerek kendisine engel olmaya çalışan arkadaşına da aldırmayan Halil, hem oynayıp hem de etrafında toplanan kalabalığa para dağıtmaya devam etti. Kısa süre içerisinde 8 bin 200 lirayı dağıtan vatandaş, daha sonra kalabalığın şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Hem Oynayıp Hem Para Dağıtan Vatandaş Görenleri Şaşırttı - Son Dakika

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