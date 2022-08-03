Ömrünü gözü gibi baktığı annesine adadı - Son Dakika
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Ömrünü gözü gibi baktığı annesine adadı

03.08.2022 01:15
Ömrünü gözü gibi baktığı annesine adadı

Denizli'de yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Tekkanat, ömrünü 90 yaşındaki annesi Emine Tekkanat'a adadı.

Denizli'de yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Tekkanat, ömrünü 90 yaşındaki annesi Emine Tekkanat'a adadı. İlerleyen yaşına rağmen annesine bakmak uğruna evlenemeyen ve çalışmaya gidemeyen Tekkanat, annesinin temel ihtiyaçlarını karşılayarak adeta yaşama tutunan eli oluyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Tekkanat, annesine karşı tutumuyla herkese örnek oluyor. Bakıma muhtaç annesine son 10 senedir itinayla bakan Tekkanat, annesini kucaklayarak bindirdiği tekerlekli sandalyesiyle ilçeyi gezdiriyor. Yaşadıkları eve de bakan Tekkanat, bulaşık ve çamaşırları yıkadıktan sonra her gün evi süpürüyor. Annesinin altını temizleyen Tekkanat, hayattaki tek varlığının banyosunu da yaptırıyor, temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Kirada durdukları evin başköşesine annesi için yatak hazırlayan Tekkanat, özenle annesinin bakımını üstleniyor.

Annesi için evlenmiyor

Aslında tekstil işçisi olan Tekkanat, annesine bakmak uğruna çalışmaya gidemiyor, evlenip yuva dahi kuramıyor. Yıllarını sadece annesine adayan Tekkanat, kendilerinin de bu durumu bir gün yaşayacaklarına dikkat çekerek, evlatlık görevini yerine getirdiğini anlattı. Tekkanat, annesine bakamama durumunda huzur evine gideceğini, bunu da içinin el vermediğini ifade etti. Yaptığı örnek davranışıyla Tekkanat, görenler tarafından takdir topluyor. Görenler, "Keşke bizim evlatlarımız da böyle olsa" diyor.

"Eğer anneme ben bakmasaydım huzur evine gidecekti"

Annesinin günlük ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla gidermeye çalışan Mehmet Tekkanat, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu belirtti. Tekkanat, aynı durumu kendisinin de yaşayabileceğini söyleyerek, "Annemin günlük yemeğini yediriyorum ve banyosunu yaptırıyorum. Annem şu anda 90 yaşında. Annemin tekerlekli arabası var. Ona bindirip ilçeyi gezdirmek için dışarı çıkartıyorum. Anneme bakmayı kendime görev edindim. Çünkü annemin benden başka bakanı yok. Beraber kalıyoruz. Eğer annem ben bakmasaydım huzur evine gidecekti. Tabi benim de içim el vermedi ve kendim baktım. 10 yıldan fazladır anneme bakmaktan evlenemedim ve işe gidemedim. Yani anneme canım kurban olsun. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Bizler de bu yaşlara gelip aynı durumlara düşeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ömrünü gözü gibi baktığı annesine adadı - Son Dakika

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