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Denizli'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Denizli'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Denizli'de gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan yoğun sis, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yollarda trafik durma noktasına geldi. Yoğun sisten dolayı seyir halinde olan araçlar zorluk yaşadı. Trafikte yavaşlama ve yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle motosiklet kullanıcıları da etkilendi ve hızlarını düşürmek zorunda kaldılar.

03.01.2024 - 10:34,
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Denizli'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü

DENİZLİ - Denizli'de gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan yoğun sis, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yollarda trafik durma noktasına geldi.

Denizli'de yağışın ardından görülen yoğun sisten dolayı seyir halinde olan araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına kadar düştüğü görüldü. Sisten etkilenen trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayıp günün ağarmaya başlamasına kadar etkili olan yoğun sis günlük yaşamı olumsuz olarak etkiledi. Trafik ekipleri tarafından sürücüler dikkatli olmaları ve araçlarının farlarını yakmaları konusunda uyarıldı.

Yoğun sisten dolayı trafikte zorluk yaşayan araç sürücüsü Ahmet Kerem Demirayak, "Akşam saatlerinde Cankurtaran tarafındaydım. Bir anda sis çöktü ve geç olmadan dönmek istedim. 5-10 metre önümüzü göremiyoruz. Trafikte çok yavaşladı ve yoğunluk oluştu. Umarım kimsenin başına kaza bela gelmez" dedi.

Sisten dolayı mağdur olan motosiklet sürücüsü Mehmet Baran Yeşilkaya, " Bu sis sadece motorculara değil bütün taşıtlara etkiliyor. Arabaların çoğu anayolda sağa çekmiş durumda. Motorculara gören yok. Sadece arabalara değil motosiklet kullanıcılarını da etkiliyor. Hız olarak 20-30'a geçemiyoruz. İnsanlarda biraz dikkat etmesi güzel olur" ifadelerini kullandı.

Denizli\'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İHA
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