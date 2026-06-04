Otobüs Kazasında Yaşamını Yitiren Üniversite Öğrencisi Zehra Eyiol Toprağa Verildi - Son Dakika
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Otobüs Kazasında Yaşamını Yitiren Üniversite Öğrencisi Zehra Eyiol Toprağa Verildi

04.06.2026 16:58  Güncelleme: 18:37
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Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Eyiol, Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Mezuniyetine iki hafta kala yaşamını yitiren genç kız için cenaze töreni düzenlendi.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Denizli'deki otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zehra Eyiol, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Denizli'deki kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Zehra Eyiol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Genç kız için ilk olarak İzmir'in Balçova ilçesindeki aile evinde helallik alındı. Daha sonra cenaze, defnedilmek üzere ailesinin memleketi Soma'ya getirildi.

Zafer Mahallesi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine aile yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Törende duygusal anlar yaşanırken, baba kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Zehra Eyiol, Soma Belediye Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nda eğitim gören Zehra Eyiol'un okulunu bitirmesine yalnızca iki hafta kaldığı öğrenildi. Mezuniyet hazırlıkları yapan genç öğrencinin, Kurban Bayramı tatilini ailesiyle geçirdikten sonra final sınavlarına katılmak için Alanya'ya dönmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Denizli-Aydın Otoyolu'nun Sarayköy mevkisinde 31 Mayıs'ta meydana gelen kazada yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, ardından alevlere teslim olmuştu. Faciada biri bebek olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Denizli, Manisa, Yerel, Yaşam, Soma, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otobüs Kazasında Yaşamını Yitiren Üniversite Öğrencisi Zehra Eyiol Toprağa Verildi - Son Dakika

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