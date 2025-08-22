Denizli'den Genç Yetenek, 3 Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
Denizli'den Genç Yetenek, 3 Türkiye Rekoru Kırdı

Denizli'den Genç Yetenek, 3 Türkiye Rekoru Kırdı
22.08.2025 10:39
Denizli'deki Enes Kuru, otomobil ses sistemleri alanında 3 Türkiye rekoru kırarak dikkat çekti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de otomobil ses sistemlerine olan tutkusunu mesleğe çeviren genç, 2 yılda üç Türkiye rekoru kırdı, sayısız kupa ve ödül kazandı.

Denizli'de otomobil ses sistemleri tutkusunu bir mesleğe dönüştüren 22 yaşındaki Enes Kuru, hem Türkiye genelinde katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılarla hem de kendi iş yerinde sunduğu hizmetlerle adından söz ettiriyor. 2 yıldır farklı illerde düzenlenen otomobil fuarları, festivaller ve 'Desibel' yarışmalarında boy gösteren Kuru, şu ana kadar 3 Türkiye rekoru kırdı. Bunun yanında ses sistemleri alanındaki yarışmalarda 8 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek önemli bir başarı grafiği çizdi.

Yarışmaların yanı sıra Denizli'deki ses sistemleri kültürünü canlandırmak için de uğraş verdiğini söyleyen Kuru, "Denizli'de bu alanda çok fazla etkinlik ya da yarışma yapılmıyor. Biz hem kendi adımıza hem de şehrimiz adına bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Emek veriyoruz, yarışmalara hazırlanıyoruz, ödüller alıyoruz. Tüm bunlar Denizli'nin bu sektörde de var olabileceğini göstermek için. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Festivallerde, fuarlarda, oto şovlarda Denizli'yi en güzel şekilde temsil edip, şehrimizin ismini duyuruyoruz. Arabaların üzerine kurduğumuz sistemlerle de jürilerden tam puanlar alarak Türkiye rekorları kırıyor, birincilikler kazanıyoruz. Önümüzdeki aylarda da çevre illerde ve ilçelerde düzenlenecek oto şovlara katılmaya şehrimizi en güzel şekilde bu alanda da tanıtmaya devam edeceğiz. Araba tutkunlarını işyerimize davet ediyorum " dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'den Genç Yetenek, 3 Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika

10:41
SON DAKİKA: Denizli'den Genç Yetenek, 3 Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
