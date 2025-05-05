Denizli\'den İlk Hac Kafilesi Uğurlandı

Hac ibadetini ifa etmek üzere yola çıkan Denizli'nin ilk hac kafilesi, Üçler Mahallesi'nde bulunan Hilal Camisinden dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Denizli'den hac vazifesini gerçekleştirmek için kutsal topraklara gidecek adaylar için tören düzenlendi. Bu yılın ilk kafilesinin uğurlandığı programda Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ve ardından din görevlileri tarafından okunan kaside, ilahi, salavat ve telbiyeler katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Hac kafilesini uğurlayan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Peygamber Efendimizin "Hac meşakkattir" hadis-i şerifini hatırlatarak, hacı adaylarına sabır ve kolaylıklar diledi. Müftü Pamuklu, "Bugün sizleri, Rabbimizin davetine icabet eden bahtiyar misafirler olarak uğurluyoruz. Bu yolculuk, sıradan bir seyahat değil; sabrın, teslimiyetin ve kardeşliğin en yüce mertebeye ulaştığı kutsal bir ibadettir. Orada sadece bedenleriniz değil, gönülleriniz de arınacak inşallah. Dualarınızda bu aziz milleti, ümmet-i Muhammed'i ve bizleri de unutmayın. Rabbim yolunuzu açık, haccınızı mebrur, salih amellerinizi makbul eylesin" dedi.

İl Müftüsü Pamuklu'nun konuşmasının ardından, akşam namazı cemaatle birlikte eda edildi. Namaz sonrası Denizli İl Müftü Yardımcısı Osman Demirel'in yaptığı içten uğurlama duası, programa katılan vatandaşların 'amin' sesleriyle semaya yükseldi. İl Müftü yardımcı Demirel yaptığı duada, "Yüce Allah'ım! Hacca giden kardeşimizi salimen gönder, salimen geri döndür. Yolculuğunu kolay, ibadetini makbul, niyetini halis eyle. Beytullah'ta ettiği duaları kabul buyur. Haccını mebrur, günahlarını mağfur eyle. Sevdiklerine sağlıkla kavuşmasını nasip et" ifadelerini kullandı.

Program hacı adaylarının telbiye, dua ve gözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlanmasıyla sona erdi. Sevdiklerinden ayrılırken duygusal anlar yaşayan hacı adayları, manevi sorumluluğun bilinciyle yola koyuldu. - DENİZLİ