Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli\'nin ihracattaki durumunu öğrencilere aktardı

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Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DSBMYO) Dış Ticaret Bölümü Kariyer Planlama dersi kapsamında "Kariyer Sohbetleri" etkinliğinin üçüncüsünü düzenledi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu öğrencilerle buluşarak, Denizli'nin ihracattaki durumunu aktardı.

Kariyer sohbeti etkinliğine bölüm hocalarının yanı sıra meslek yüksekokulu ve diğer fakülte hocaları ve uygulama ve araştırma merkezlerin yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Kendi kariyer sürecini öğrencilerle paylaşarak sözlerine başlayan Hüseyin Memişoğlu; çalışma hayatına oldukça küçük yaşlarda, Denizli'de babasının iş yerinde başladığını, Üniversite yıllarına kadar okul ve işi birlikte yürüttüğünü belirterek, bu yıllarda sevdiği iş ve aile mesleği olan ticarete atıldığını dile getirdi. Sahip olduğu ve aile bireyleriyle yürüttüğü işletmeler ve bu süreçte 6 yıldır devam ettirdiği İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına ilişkin önemli bilgiler aktardı.

Denizli'nin Türkiye ihracat sıralamasında 9. sırada yer aldığını aktaran Memişoğlu, üst sıralardaki illere kıyasla Denizli'de ihracatın çok çeşitli ürünlerle bu sırayı elde ettiğinin, tabana yayılmış bir ihracat yapısı olduğunun altını çizdi. 2023 yılında Denizli olarak 185 ülkeye 1700 firma 3000'e yakın ayrı kalemde ihracat yapıldığını dile getiren DENİB Başkanı, bu ihracatının yüzde 33'nün tekstil olduğunu, bu kalemi kablo, demir, çelik, gıda, mermer ve makinenin takip ettiğini belirtti.

Dış ticaret alanında çalışacaklar için genel olarak iki kariyer yolu olabileceğini söyleyen Memişoğlu, bir grubun dış ticaret, gümrükleme gibi süreçlerin evraklarını takip eden masa başı çalışanlardan, diğer grubun ise daha çok sahada vakit geçiren, pazarlama çalışmalarını yürüten kişiler olduğunu söyleyerek, doğru insanı, doğru pozisyonda çalıştırmanın önemine dikkat çekti. Kağıt kalemi sevenlerin ihracatçı olarak çalışabileceğini ifade eden Memişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Pazarlama yapabilmek içinde müşteriye elindeki malın ihtiyaç olduğunu hissettirip aldırabilmek gerekir. Bunu yapabilmek için de ürünü iyi tanımak önemli. Bu alanda staj yapanların ise ekstra çalışması gerek çünkü ancak ürünü iyi tanıyanlar onu iyi pazarlayabilirler. Doğru alanda çalışabilmek için iş ve staj başvurularında herkes kendini doğru ifade edebilmelidir ki doğru alana yönlendirilebilsin"

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'na, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nergis Biray tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - DENİZLİ