Denizli Kent Konseyi seçime gidiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Haziran ayı Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin 14 Temmuz 2026'da Olağan Genel Kuruluna gitmesi kararı verildi.

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım başkanlığında DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelen yürütme kurulu, kentin geleceğine yönelik gündem maddelerini görüştü. Toplantıda öne çıkan en önemli başlık ise Kent Konseyi'nin yeni dönem yönetimini belirleyecek olan olağan genel kurul tarihi oldu.

Başkan Marım'dan yürütme kuruluna teşekkür

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, konseyin olağan genel kurulunun Temmuz ayında yapılacağını duyurdu. Mevzuat gereği kurulacak sandıkla ilgili konuşan Marım, "14 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kent Konseyi Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Büyük bir özveriyle emek veren yürütme kurulu üyelerimize, kentimiz için gerçekleştirdikleri değerli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 12. Olağan Genel Kurul ile birlikte, Kent Konseyi Başkanı ve yürütme kurulu üyeleri belirlenmiş olacak. - DENİZLİ