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Denizli Kent Müzesi için geri sayım başladı

Başkan Zolan: "Denizli büyük bir hayaline daha kavuşuyor"

DENİZLİ - Kentin uzun yıllardır hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi tamamlandı. Eserlerin vitrinlere yerleştirildiği Denizli Kent Müzesi'nin kısa süre içerisinde hizmete alınacağını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Denizli büyük bir hayaline daha kavuşuyor" dedi.

Denizli'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu, taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi'nin restore edildikten sonra Denizli Kent Müzesi olarak hizmet vermesi için başlayan proje tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen müzede son olarak eserler vitrinlere yerleştirilirken, kısa süre içerisinde müzenin açılışı yapılarak ziyaretçilere kapılarının açılacağı öğrenildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllardır hayali kurulan kent müzesinin Denizli turizmine çok büyük katkı sağlayacağını ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında kalıcı bir eser ve kent hafızasına çok önemli bir katkı koyacağını söyledi. Denizli'nin değerlerinin kaybolmaması, geleceğe aktarılması, insanların öz kültürlerini öğrenerek geçmişini bilmelerinin çok kıymetli ve önemli olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "Denizli'miz başta Pamukkale'miz olmak üzere, termal sularımız, kayak merkezimiz, 19 antik kentimiz ve adını sayamayacağımız birçok doğal, tarihi ve kültürel zenginliğe sahip bir şehir. Denizli'mizi turizmde daha da ileriye taşımak ve Denizli'mizin güzelliğine güzellik katmak için hepimizin hayali olan kent müzesi inşasına söz vermiştik. Şükürler olsun, söz verdik yaptık" ifadelerini kullandı.

"Denizli büyük bir hayaline daha kavuşuyor"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Müzemizin içinde tarih, tekstil, sanayi, tarımsal üretim, el sanatlarımız, ahilik, Milli Mücadelemiz var. Bizi, geçmişimizi anlatan güzelliklerimiz sergilenecek. Şükürler olsun eksiklerimiz tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde adına yakışır bir açılış programı ile müzemizin kapılarını ziyaretçilerimize açacağız. Denizli büyük bir hayaline daha kavuşuyor. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun."

2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak Denizli Kent Müzesi'nde Cumhuriyet döneminden Osmanlı'ya, Denizli'nin mutfak kültüründen Denizli efelerine kadar birçok değer yer alacak. Hane kültürü canlandırma odaları, Denizli mutfak kültürü, Milli mücadelede Denizli, Denizli'nin ileri gelenleri, Denizli tarihi, Atatürk'ün büyük Ege gezisi, Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet döneminde bölgede tarım, sanayi, ekonomi ve sosyal hayat, Denizli efeleri, Denizli el sanatları, Osmanlı'dan günümüze dokuma, kumaşçı dükkanı, geçmişten günümüze Denizli geleneksel zanaatlar, ticari hayat, Denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli'nin simgeleri gibi onlarca değer Denizli Kent Müzesi'nde sergilenecek.