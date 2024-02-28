Denizli Kent Müzesi için geri sayım başladı
Başkan Zolan: "Denizli büyük bir hayaline daha kavuşuyor"
DENİZLİ - Kentin uzun yıllardır hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi tamamlandı. Eserlerin vitrinlere yerleştirildiği Denizli Kent Müzesi'nin kısa süre içerisinde hizmete alınacağını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Denizli büyük bir hayaline daha kavuşuyor" dedi.
Denizli'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu, taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi'nin restore edildikten sonra Denizli Kent Müzesi olarak hizmet vermesi için başlayan proje tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen müzede son olarak eserler vitrinlere yerleştirilirken, kısa süre içerisinde müzenin açılışı yapılarak ziyaretçilere kapılarının açılacağı öğrenildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllardır hayali kurulan kent müzesinin Denizli turizmine çok büyük katkı sağlayacağını ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında kalıcı bir eser ve kent hafızasına çok önemli bir katkı koyacağını söyledi. Denizli'nin değerlerinin kaybolmaması, geleceğe aktarılması, insanların öz kültürlerini öğrenerek geçmişini bilmelerinin çok kıymetli ve önemli olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "Denizli'miz başta Pamukkale'miz olmak üzere, termal sularımız, kayak merkezimiz, 19 antik kentimiz ve adını sayamayacağımız birçok doğal, tarihi ve kültürel zenginliğe sahip bir şehir. Denizli'mizi turizmde daha da ileriye taşımak ve Denizli'mizin güzelliğine güzellik katmak için hepimizin hayali olan kent müzesi inşasına söz vermiştik. Şükürler olsun, söz verdik yaptık" ifadelerini kullandı.
"Denizli büyük bir hayaline daha kavuşuyor"
Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Müzemizin içinde tarih, tekstil, sanayi, tarımsal üretim, el sanatlarımız, ahilik, Milli Mücadelemiz var. Bizi, geçmişimizi anlatan güzelliklerimiz sergilenecek. Şükürler olsun eksiklerimiz tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde adına yakışır bir açılış programı ile müzemizin kapılarını ziyaretçilerimize açacağız. Denizli büyük bir hayaline daha kavuşuyor. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun."
2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak Denizli Kent Müzesi'nde Cumhuriyet döneminden Osmanlı'ya, Denizli'nin mutfak kültüründen Denizli efelerine kadar birçok değer yer alacak. Hane kültürü canlandırma odaları, Denizli mutfak kültürü, Milli mücadelede Denizli, Denizli'nin ileri gelenleri, Denizli tarihi, Atatürk'ün büyük Ege gezisi, Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet döneminde bölgede tarım, sanayi, ekonomi ve sosyal hayat, Denizli efeleri, Denizli el sanatları, Osmanlı'dan günümüze dokuma, kumaşçı dükkanı, geçmişten günümüze Denizli geleneksel zanaatlar, ticari hayat, Denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli'nin simgeleri gibi onlarca değer Denizli Kent Müzesi'nde sergilenecek.
Son Dakika › Yerel › Denizli Kent Müzesi için geri sayım başladı - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?