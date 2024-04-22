Denizli Valisi: 23 Nisan, istiklal mücadelesinde dönüm noktasıdır - Son Dakika
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Denizli Valisi: 23 Nisan, istiklal mücadelesinde dönüm noktasıdır

Denizli Valisi: 23 Nisan, istiklal mücadelesinde dönüm noktasıdır

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının önemine vurgu yaparak, çocuklara gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacaklarına inandığını belirtti.

22.04.2024 15:13
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DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki istiklal mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki istiklal mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' parolasıyla yürütülen bağımsızlık mücadelesi, TBMM'nin açılması ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle nihai hedefine ulaşmıştır. Bizlere düşen ise bu hedefi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açıldığı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesi, çocuklarımıza duyduğu güvenin ve sevginin bir ifadesidir"

Vali Coşkun, mesajında çocuklara şu şekilde seslendi:

"Sizler, geleceğimizin umudu, milletimizin en değerli varlığı ve ümit kaynağısınız. Önümüzdeki yıllarda ülke yönetiminde söz sahibi olacaksınız. İnanıyorum ki; sizler de tarihimizden, zengin kültürümüzden ve bağımsızlık için verdiğimiz kutlu mücadelelerimizden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere taşıyacaksınız. Çünkü Ülkemiz; gelecekteki güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna sizlerin omuzlarında yükselecektir. Sizleri çok seviyor ve sizlere güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, mili mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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