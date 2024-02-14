Denizli'yi kaplayan sis denizi böyle görüntülendi
Dağların arasında kalan mahalleleri sis bulutu kapladı
DENİZLİ - Denizli'de dün ara ara etkili olan yağışının ardından oluşan bu sabah saatlerinde oluşan sis, 500 metre yükseklikten dron ile görüntülendi. Gökyüzünü kaplayan ve bazı yerleşim alanlarını örten sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Denizli'de ve ilçelerde dün gün boyu ve gece yağan yağmurun ardından sabahın erken saatlerinde Cankurtaran rampasından Serinhisar'a kadar olan bölüm ve Acıpayam ilçesinde sise neden oldu. Dağların arasında kalan bölümleri tamamen kaplayan kalın sis tabakası, bazı yerleşim alanları da örtüyle kapladı. Dron ile 500 metre yükseklikten çekilen görüntülerde, yerleşim alanlarının üzerini kaplayan sis bulutlarını nefes kesici güzelliği kayıtlara yansıdı. Dağların arasında oluşan sis, beyaz bir deniz görüntüsü oluşturdu. Sislerin arasında kalan ağaçlar ise kartpostallık bir görüntü oluşturdu.
Sis sadece Serinhisar ve Acıpayam ilçeleriyle sınırlı kalmadı. Denizli'nin yüksek kesimlerinde de sis etkili oldu. Özellikle merkezde bulunan Bağbaşı Yaylası'nda görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Karayollarında da sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
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