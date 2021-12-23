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Denizlili Hatice, 30 ülkenin 300 şefini geçerek altın madalya kazandı - Son Dakika

Denizlili Hatice, 30 ülkenin 300 şefini geçerek altın madalya kazandı

23.12.2021 09:32
Denizlili Hatice, 30 ülkenin 300 şefini geçerek altın madalya kazandı

Uluslararası Antalya Gastronomi Festivalinde Denizli'yi temsil eden öğrenci, 30 ülkeden yaklaşık 300 şef arasından sıyrılarak altın madalya kazandı.

Uluslararası Antalya Gastronomi Festivalinde Denizli'yi temsil eden öğrenci, 30 ülkeden yaklaşık 300 şef arasından sıyrılarak altın madalya kazandı.

Uluslararası Antalya Gastronomi Festivalinde Denizli'yi temsil eden Denizli Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf aşçılık öğrencisi Hatice Atmaca altın madalya almaya hak kazandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Antalya Gastronomi Festivalinde almış olduğu 1.'lik derecesi ile Denizli'yi gururlandıran öğrenci ve Denizli Mesleki Eğitim Merkezi yönetici ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Denizli'nin artık böyle başarılara alışkın olduğunu ve mesleki eğitimin çıtayı her zaman yukarıda tuttuğunu vurgulayan Müdür Ekici, " Bakanlığımız tarafından Mesleki Eğitim adına atılan her adımı dikkatle takip ediyoruz. Atılan bu adımların şehrimize ve ülkemize geri dönüşü de, tıpkı öğrencimizin elde etmiş olduğu bu başarı gibi, hepimizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Mesleki Eğitimde başlayan bu yeni dönemi her fırsatta eğitimin paydaşlarına, sektörün temsilcilerine, esnafa, ailelerimize anlatıyoruz. Öğrencimizin elde ettiği bu başarı ile öğretmen ve eğitim yöneticilerimizin kendisine vermiş olduğu destekler sayesinde de anlaşılırlığımız ve mesleki eğitime olan inanç her geçen gün artıyor. Toplumun tabanına ve eğitimin kalbine yerleşen bu güven, çok kısa sürede, mesleki eğitimi lider seviyeye çıkaracaktır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuşmasının ardından Terkib-i Çeşidiyye yemeğiyle 30 ülkeden yaklaşık 300 şef arasından sıyrılarak altın madalya kazanan Hatice Atmaca'ya hediye takdim etti. - DENİZLİ

Denizlili Hatice, 30 ülkenin 300 şefini geçerek altın madalya kazandı
Denizlili Hatice, 30 ülkenin 300 şefini geçerek altın madalya kazandı

Altın Madalya, Gastronomi, Antalya, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizlili Hatice, 30 ülkenin 300 şefini geçerek altın madalya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizlili Hatice, 30 ülkenin 300 şefini geçerek altın madalya kazandı - Son Dakika
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