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Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanıyor - Son Dakika

Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanıyor

18.11.2021 12:39

Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanıyor Başkan Zolan: "Denizli'mizde kimse sahipsiz değil" Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin "Sağlık Birimi" 4 yaşına girdi.

Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanıyor

Başkan Zolan: "Denizli'mizde kimse sahipsiz değil"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin "Sağlık Birimi" 4 yaşına girdi. Bugüne kadar 16 bin 627 kişiye toplamda 421 bin kez evde sağlık hizmeti veren sağlık birimi, 6 bin 408 kişinin de hasta naklini yaptı. Başkan Zolan, "Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak" anlayışı ile kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ettiklerini söyledi.

"Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak" sloganıyla faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin "Evde Sağlık" birimi 4 yaşına girdi. 16 Kasım 2017'den bugüne günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen vatandaşların; tanısı konulmuş sağlık sorunlarının ev ortamında planlanan tedavisinin takibi ve uygulamasını yapan birim 4 yılda 16 bin 627 vatandaşa evde sağlık hizmeti verdi. Doktor muayenesi, enjeksiyon, serum ve pansuman gibi bugüne kadar 16 bin 627 vatandaşa 421 bin kez hizmet veren Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin sağlık birimi tam donanımlı ambulanslarla 6 bin 407 kişinin de hasta naklini gerçekleştirdi.

4 yılda 23 bin vatandaşın imdadına koştu

Evlerden sağlık kuruluşlarına ya da sağlık kuruluşlarından evlere 6 bin 408 kişinin 36 bin 962 kez hasta naklini gerçekleştiren sağlık birimi evde sağlık hizmeti ile beraber toplamda 23 bin 35 vatandaşın imdadına koştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin evde bakım birimi ise günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

"Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin kurulduğu ilk günden bu yana Denizli'nin tamamında gönüllere dokunmaya devam ettiğini söyledi. 19 ilçe ve 616 mahallede Denizlililerin çok önemli bir ihtiyacına yanıt verdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Nerede yardıma muhtaç bir hemşehrimiz varsa, nerede bize ihtiyaç varsa oraya koştuk, bugüne dek 10 binlerce vatandaşımıza gece gündüz demeden evde bakım ve sağlık hizmeti verdik, vermeye de devam ediyoruz" dedi.

"Bu projeyi 'iyi ki başlatmışız' diyorum"

Çok önemsediği Evde Bakım ve Sağlık Merkezi hizmetini başlatmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, benim çok arzu ettiğim, birçok işten daha ön planda olan ve insanımızın mutlu ve huzurlu olması için vermiş olduğumuz bir proje. Her geçen yıl 'iyi ki başlatmışız' diyorum. Projemizle 'kapısı çalınmayan, derdi sorulmayan kimse kalmayacak' demiştik. Denizli'mizde kimse sahipsiz değil. Biz istiyoruz ki, Denizli'de kimse 'ben yalnızım' demesin. Bizim isteğimiz Denizli'de yaşayan herkes mutlu olsun, kimse acı çekmeden ihtiyacını karşılasın, sahipsiz, kapısı çalınmayan, evine gidilmeyen kimse kalmasın" diye konuştu.

Merkezin sağlık biriminin 4 yılını kutlayan Başkan Zolan, bu özel projeye emek veren, vatandaşın imdadına koşan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanıyor
Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanıyor
Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanıyor
Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanıyor - Son Dakika


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