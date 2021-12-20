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Denizlililer kar keyfini doyasıya yaşadı - Son Dakika

Denizlililer kar keyfini doyasıya yaşadı

20.12.2021 14:51

Denizlililer kar keyfini doyasıya yaşadıDENİZLİ Denizli Teleferik Bağbaşı Yaylası'nın muhteşem güzelliğine tanık olmak isteyen binlerce Denizlili, hafta sonu kış manzarası ve karın keyfini doyasıya yaşamak için yaylaya akın etti.

Denizlililer kar keyfini doyasıya yaşadı

DENİZLİ Denizli Teleferik Bağbaşı Yaylası'nın muhteşem güzelliğine tanık olmak isteyen binlerce Denizlili, hafta sonu kış manzarası ve karın keyfini doyasıya yaşamak için yaylaya akın etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirerek, tabiatla iç içe ortamlarda vakit geçirmelerini sağlayan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, hafta sonu binlerce Denizliliyi ağırladı. Yoğunluktan dolayı uzun kuyrukların oluştuğu teleferikle 1500 metre rakımlı yaylaya çıkan vatandaşlar sevdikleriyle birlikte karın tadını çıkardı. Kara hasret kalan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, ziyaretçilerine karın tadını yaşama fırsatı verirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Karın yağdığı ilk noktalardan

Denizli'de karın yağdığı ilk noktalardan biri olan 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'nda bol bol hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, bir yandan karın keyfini yaşarken diğer yandan şehrin stresinden uzaklaşarak farklı bir gün geçirdi. Çocuklarıyla kardan adam yapan Denizlililer kartopu oynayarak kar sevincini sevdikleriyle paylaştı.

Denizli'de kapalı yol yok

Öte yandan kar yağışı ile birlikte yolların kapanmaması için mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ihtiyaç olan bölgelerde kar kürüme çalışmalarını sürdürdü. Çardak- Söğüt ile Acıpayam- Yeşilyuva arasında kar kürüme çalışması yapan ekiplerin yüksek kesimlerdeki bölgelerde kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırda beklediği belirtildi.

Denizlililer kar keyfini doyasıya yaşadı
Denizlililer kar keyfini doyasıya yaşadı
Denizlililer kar keyfini doyasıya yaşadı
Denizlililer kar keyfini doyasıya yaşadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bağbaşı, Denizli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizlililer kar keyfini doyasıya yaşadı - Son Dakika


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