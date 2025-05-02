Denizlispor U19, 1923 Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşacak

- Genç Horozlar son 16 turunda 1923 Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşacak

Genç Horozlar pazartesi oynayacağı maç için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor

DENİZLİ - TFF Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grubu şampiyon olarak tamamlayan ve U19 Bölgesel Gelişim Ligi Ön Eleme ve Son 16 Turunda 1923 Mustafa Kemal Paşa Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Denizlispor çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Teknik Sorumlu Muhsin Sezer maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Tek amacımız kazanarak bir üst lige çıkmak" dedi.

2024-2025 Futbol Sezonunda grubunda büyük bir başarı yakalayarak 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 60 puanla şampiyon olan Denizlispor U19 Bölgesel Gelişim Ligi Ön Eleme Son 16 Turunda Bursa'nın 1923 Mustafa Kemal Paşa takımı ile eşleşti. Maçın hazırlıklarını uzun süredir yoğun bir şekilde sürdüren yeşil-siyahlılarda moraller üst düzeyde. Denizlispor - 1923 Mustafa Kemal Paşa ön eleme maçı 5 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.00'de Saruhanlı İlçe Stadı'nda oynanacak.

Sezonu ve ön eleme maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Muhsin Sezer iyi ve başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkat çekerek "Grubumuzda şampiyon olduk. Bursa takımı Mustafa Kemal Paşa ile ön eleme maçı oynayacağız. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Maçımız pazartesi günü oynanacak. Haluk Ulusoy tesislerinde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Hazırlıklarımız eğlenceli geçiyor. Hava şartları da çalışmalarımız için elverişli" dedi.

"Amacımız bu turları geçip gruplara kalabilmek"

Sezon başındaki hedeflerine ulaştıklarını ve şampiyon olduklarını söyleyen Teknik Sorumlu Sezer "Amacımız bu turları geçip gruplara kalabilmek. 3 tane cezalı oyuncumuz bir de sakat oyuncumuz var. Onun haricinde eksiğimiz yok. A takımdan iki oyuncumuz geldi. Yarın ve yarından sonra artık taktiksel çalışmalara başlayacağız. İnşallah Manisa'da hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.