Deprem anında hemşireler önce bebekleri düşündü - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem anında hemşireler önce bebekleri düşündü

14.02.2023 11:06

Deprem anında hemşireler önce bebekleri düşündü Adana'da meydana gelen iki depremde hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde tutulan bebeklerin düşmemesi için gösterdiği çaba saniye saniye kameralara yansıdı Adana'da meydana gelen iki depremde hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak...

Deprem anında hemşireler önce bebekleri düşündü

Adana'da meydana gelen iki depremde hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde tutulan bebeklerin düşmemesi için gösterdiği çaba saniye saniye kameralara yansıdı

ADANA - Adana'da meydana gelen iki depremde hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sarıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde Adana'da 416 kişi hayatını kaybetti. Depremde 12 bina yıkılırken çok sayıda binada hasar gördü. Depremde hastanelerde de sallandı ancak hasar meydana gelmedi. Hastanelerdeki deprem anları ise anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bu hastanelerden biri de özel Mideline Adana Hastanesi oldu. Hastanede deprem olduğu anda hemşirelerin kendi hayatlarını hiçe sayarak yeni doğan yoğun bakıma koştukları ve kuvözlerin devrilerek bebeklerin hasar görmemesi için onlara sarıldıkları görüldü. Hemşire Nursen Erkovan, deprem olur olmaz hemen bebekleri düşündüklerini belirterek, "Ben de bir anneyim hemen bebekler aklıma geldi. Koşup kuvözleri tutmaya başladık. Bu bebekler yoğun bakımda kalıyor. Onlara bir şey olmaması için mücadele ettik. Deprem çok büyüktü inşallah bir daha böyle deprem olmaz. Çok zor anlardı" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Deprem anında hemşireler önce bebekleri düşündü Deprem anında hemşireler önce bebekleri düşündü Son Dakika: Adana'da yaptığı lüks apartman 70 kişiye mezar olan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı Son Dakika: Adana'da yaptığı lüks apartman 70 kişiye mezar olan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı Adana Şehir Hastanesi'ni 1512 sismik izolatör depremin yıkıcı etkisinden korudu Adana Şehir Hastanesi'ni 1512 sismik izolatör depremin yıkıcı etkisinden korudu

Deprem, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem anında hemşireler önce bebekleri düşündü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:21 Ablası depremde hayatını kaybetti! Ölüm haberiyle yıkılan Sabahat Akkiraz'dan duygusal paylaşım: Yüreğim paramparça
11:56 Deprem sonrası sesler geliyordu! 9 katlı bina ekipler tarafından böyle yıkıldı
11:43 Abi kardeş, enkaz altındaki 198 saati anlattı: Protein tozu ve idrarımızı içtik
11:44 İnşa ettiği binaların depremde yıkılmadığını iddia eden müteahhidin sözleri sosyal medyada gündem oldu
11:42 Kızını depremde kaybeden Orhan Aydın'dan yürek yakan paylaşım: Kalbimde cam kırıkları var
11:22 Aynı apartmanda 15 akrabasını kaybetti! 16 yaşındaki yeğeni için enkaz başından bir saniye ayrılmıyor
10:30 Rus arama kurtarma ekibi enkazda 150 bin dolar buldu
10:38 Dolar/TL, 18,85 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta felaket göz göre göre gelmiş: Binanın temeli kaymıştı, koridorda çatlak vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2023 12:43:08. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem anında hemşireler önce bebekleri düşündü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement