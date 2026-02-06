Deprem şehitleri kabri başında dualarla yad edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Deprem şehitleri kabri başında dualarla yad edildi

Deprem şehitleri kabri başında dualarla yad edildi
06.02.2026 13:55  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılında hayatlarını kaybedenler, kent protokolünün katılımı ile mezarları başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılında hayatlarını kaybedenler, kent protokolünün katılımı ile mezarları başında dualarla anıldı.

6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin üçüncü yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar Kapıçam Şehir Mezarlığında bulunan deprem şehitliğinde dualarla anıldı. Felaketin yıl dönümünde düzenlenen anma programına Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in yanı sıra 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, rektörler, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Protokol üyeleri, deprem şehitliğinde kabirleri tek tek ziyaret ederek karanfiller bıraktı ve yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaşarak baş sağlığı dileklerini iletti.

"Deprem şehitlerimizin hatırası daima kalbimizde"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız felaket, sadece Kahramanmaraş'ımızın değil, tüm ülkemizin yüreğini dağladı. On binlerce canımızı toprağa verdik, binlerce ailemiz tarifsiz acılar yaşadı. Bugün burada, deprem şehitlerimizin kabirleri başında bir kez daha onları rahmetle anıyor, dualarla yad ediyoruz. Aradan üç yıl geçmiş olsa da kaybettiklerimizin yokluğu her gün kalbimizde hissediliyor. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine bir kez daha sabır ve baş sağlığı diliyorum. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın. Deprem şehitlerimizin hatırası daima kalplerimizde yaşayacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Politika, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem şehitleri kabri başında dualarla yad edildi - Son Dakika

Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:45:11. #7.11#
SON DAKİKA: Deprem şehitleri kabri başında dualarla yad edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.