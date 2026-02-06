Deprem şehitleri kabri başında dualarla yad edildi

Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılında hayatlarını kaybedenler, kent protokolünün katılımı ile mezarları başında dualarla anıldı.

6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin üçüncü yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar Kapıçam Şehir Mezarlığında bulunan deprem şehitliğinde dualarla anıldı. Felaketin yıl dönümünde düzenlenen anma programına Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in yanı sıra 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, rektörler, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Protokol üyeleri, deprem şehitliğinde kabirleri tek tek ziyaret ederek karanfiller bıraktı ve yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaşarak baş sağlığı dileklerini iletti.

"Deprem şehitlerimizin hatırası daima kalbimizde"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız felaket, sadece Kahramanmaraş'ımızın değil, tüm ülkemizin yüreğini dağladı. On binlerce canımızı toprağa verdik, binlerce ailemiz tarifsiz acılar yaşadı. Bugün burada, deprem şehitlerimizin kabirleri başında bir kez daha onları rahmetle anıyor, dualarla yad ediyoruz. Aradan üç yıl geçmiş olsa da kaybettiklerimizin yokluğu her gün kalbimizde hissediliyor. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine bir kez daha sabır ve baş sağlığı diliyorum. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın. Deprem şehitlerimizin hatırası daima kalplerimizde yaşayacak" dedi.