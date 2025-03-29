Deprem şehitliğinde buruk ziyaret

Hatay'da Ramazan Bayramı öncesinde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, hüzün içerisinde dua ettiler. Depremde kız kardeşi ile onun ailesini kaybeden Fatma Fırtına, "Benim eşim ve annem öldü ama sadece kız kardeşimi özlüyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda depremde yakınını kaybeden vatandaşlar, ziyaret için deprem mezarlığına geldiler. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatıldı. Deprem şehitliğine gelen afetzede vatandaşlar, yakınlarının olduğu mezarlıklarında dua ederek mezarlık bakımlarını yaptılar.

"Benim eşim ve annem öldü ama sadece kız kardeşimi özlüyorum"

Depremde kaybettiği kız kardeşi ve ailesini ziyaret eden Fatma Fırtına, "Kız kardeşim depremde öldü. Kız kardeşim ve ailesi depreme uykusunda yakalandı. 2 yeğenim, kız kardeşim ve kocası öldü. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Mezarlığının ziyareti geldik. Bayramda da ziyaret edeceğiz. Ben onları hiç unutamıyorum. Onlar olmadan hiçbir şeyin tadı yok. Onlar hayatta olmayınca hiç mutlu değilim. Kız kardeşim; çok iyi bir insandı, arkadaşımdı, bacımdı ve kardeşimdi. Bu durum çok acı bir şey. Kardeşimin cenazesini göremedim. Oradaki asker onu eski haliyle hatırlayın ve görmeniz iyi olmaz dedi. Acım hiç dinmiyor. Benim eşim ve annem öldü ama sadece kız kardeşimi özlüyorum. Vallahi benim canım, ciğerim ve her şeyimdi" ifadelerini kullandı. - HATAY