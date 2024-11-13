Deprem Sonrası Esnaf İndirimli Satışlarla Stoklarını Eritiyor - Son Dakika
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Deprem Sonrası Esnaf İndirimli Satışlarla Stoklarını Eritiyor

Deprem Sonrası Esnaf İndirimli Satışlarla Stoklarını Eritiyor

Kahramanmaraş'ta 2023 yılı depremlerinin ardından yıkım kararı alınan Dere Pazarı bölgesindeki esnaf, iş yerlerindeki ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunarak stoklarını eritmeye çalışıyor. Bölgedeki kampanya, esnafın ürünlerini en uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırmayı amaçlıyor.

13.11.2024 10:02  Güncelleme: 10:04
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Kahramanmaraş'ta 2023 yılındaki depremlerin ardından yıkım kararı alınan Dere Pazarı bölgesinde esnaf, iş yerlerindeki ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunarak stoklarını eritmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrası güvenlik açısından risk taşıyan birçok binanın yıkımı aşamalı olarak yapılırken, bölgedeki esnaf da işlerini toparlama telaşında. Dere Pazarı bölgesinde ilerleyen günlerde binalar yıkılacağı için dükkanlarını boşaltmak zorunda kalan esnaf, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen kampanyaya dahil olup, iş yerlerindeki ürünleri indirimli olarak satışa sundu.

Dükkanlarını boşaltma sürecinde olan işletme sahipleri, "Bölgeyi terk etmeden önce mevcut ürünlerimizi en uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz" diyerek vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi. Esnaf Mustafa Merk, "Bu bölge yıkılacak. Esnafın elindeki ürünlerini tüketmesi adına Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir kampanya. Biz de esnaf olarak destekliyoruz" dedi.

Esnaf Ali Dana ise, "11-17 Aralık tarihleri arasında bir kampanya başladı ve biz de destek olup indirime geçtik" diye konuştu.

Vatandaşlar, indirim fırsatlarını değerlendirmek ve esnafa destek olmak için Dere Pazarı'na gelerek alışveriş yapıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deprem Sonrası Esnaf İndirimli Satışlarla Stoklarını Eritiyor - Son Dakika

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