Deprem Sonrası Su Arzı Yeniden Sağlandı - Son Dakika
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Yerel

Deprem Sonrası Su Arzı Yeniden Sağlandı

Deprem Sonrası Su Arzı Yeniden Sağlandı

Havşeri isale hattındaki sorun, 22 Ekim sabahı başlayan 24 saatlik çalışmanın ardından giderilerek şehre su arzı sağlanmaya başlandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, suyun evlere ulaşmasının zaman alabileceğini belirtti.

23.10.2024 13:51  Güncelleme: 13:52
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6 Şubat depremlerinde zarar gören ve şehrin içme suyu temininde aksamalara neden olan Havşeri isale hattındaki sorun giderildi. Şehre su arzı sağlanmaya başlandı.

Deprem sonrası borularda meydana gelen kırılma ve bükülme nedeniyle sık sık arızalar yaşanan Havşeri isale hattında meydana gelen ve su arzını engelleyen sorun, Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerinin, 22 Ekim sabahı saat 05.30'da başlayan ve 24 saat süren çalışmalarıyla giderildi. Çalışmaların ardından bu sabah şehre su arzı sağlanmaya başlandı.

Konuyla ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 24 saati aşkın süren çalışmalar sonrasında şehre su arzı sağlanmaya başlandığını, borulardaki basınç ve depo dolum işlemlerine bağlı olarak suyun evlere ulaşmasının biraz zaman alabileceğini belirtti.

Gün içerisinde şehrin tamamında suya erişim sorunu kalmayacağının altını çizen Başkan Tutdere, "Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda su hattındaki sorunları giderdik ve şehrimize su arzını sağladık. Hemşehrilerimizin bu süreçte göstermiş olduğu sabır ve anlayışa teşekkür ediyor, kesintisiz hizmet sunmak adına büyük bir fedakarlıkla çalışan ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Belediye, 3-sayfa, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem Sonrası Su Arzı Yeniden Sağlandı - Son Dakika

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