Depremde 170 Güvercinini Kaybetti

Kahramanmaraş'ta depremde evi yıkılan 65 yaşındaki Metin Alkışçı, 170 güvercinini kaybetti. Yaklaşık 100 bin lira zarar gören Alkışçı, deprem sonrası yeniden kuş beslemeye başladı.

Dulkadiroğlu İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Alkışçı'nın kuş sevdası, 6 Şubat depremlerinin ardından bile dinmedi. Aynı mahalledeki müstakil evi depremde yıkılan Alkışçı, canını kurtardı ancak "evlat gibi baktım" dediği 170 güvercinini kaybetti. Deprem anında ikametinde olmadığını belirten Alkışçı, büyük felaketin ardından evine koştuğunda gördüğü manzarayı "ömrüm boyunca unutamam" sözleriyle anlattı.

3 çocuklu Alkışlı emekli olduğunu ve hobi olarak kuş beslemeye devam ettiğini vurgulayarak, "Burası kuş çarşısı ben de bu çarşıda esnafım. Alan oluyor satan oluyor biz arada komisyoncu gibiyiz. Kuş pazarı yeri. 25 yıldır bu meslekte çalışıyorum. Alıştık aç bırakmıyor, açıkta da bırakmıyor. Ben emekliyim 100 liraya da kuş var 1000 liraya da kuş var. Kaliteli kuşlar daha palı. 6 Şubat depremlerinde sülalemizde 12 kişiyi kaybettik. Benim de evim yıkıldı deprem gecesi eve değildik ve evimdeki 170 güvercin öldü. Kaliteli kuşlarımız vardı ve değeri aşağı yukarı 100 bin lira civarındaydı. Şimdi bu dükkanda kalan kuşlarımla beraber vakit geçiriyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ