Depremde ağır hasar alan Ezgi Apartmanı böyle yıkıldı

Adana'da depremde ağır hasar alan Ezgi Apartmanının yıkılma anı havadan görüntülendi

ADANA - Adana'da depremde ağır hasar alan Ezgi Apartmanının yıkılma anı havadan görüntülendi.

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremde Adana'da 13 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. Bu depremde 200 bina da ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımına ise başlandı. Güzelyalı Mahallesinde bulunan Ezgi Apartmanı da ağır hasar aldığı için boşaltıldı. Yıkımı da kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yıkım hem havadan hem de karadan görüntülendi. Dron ile görüntülenen yıkımda bina saniyeler içinde yerle bir olurken, binadan geriye toz bulutu kaldı. Etrafındaki binalar da zarar görmedi.