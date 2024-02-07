Depremde Ailesini Kaybeden Baba: Bir Yıl Geçmiş Gibi Hiçbir Şey Değişmiyor

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6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Kenan Demir, 11 kişinin yaşadığı binadan tek kurtulduğuna sevinemedi. Günde iki kez ailesinin defnedildiği mezarlığa ziyarete giden acılı baba Demir, "Bir sene oldu ama bir gün, bir saat gibi bana, daha bugün olmuş gibi, hiçbir şey değişmiyor" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de büyük bir yıkım yaşandı. İlçenin yapı stokunun yüzde 90'u yıkıldı. Binlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı. Geride ise yarım kalan hayatlar ve kurtarılma hikayeleri kaldı. Asrın felaketi olarak anılan acı olayda bir yıl geride kaldı. Hayatta kalanlar, Nurdağı Mezarlığında yakınlarının mezarlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

44 yaşındaki Kenan Demir, Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 3 çocuğunu ve hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Gözlerinde yaşları kuruyan acılı baba, eşi Hatice Demir (49), çocukları Hürü Nisa Demir (10), Zeynep Demir (13) ve Coşkun Demir'in (14) mezarlarını günde en az iki kez ziyaret ediyor.

"Gözünün önünde vefat etti"

Kenan Demir, 3 katlı binada 11 kişinin yaşadığını belirtti. İkinci sarsıntıda evin duvarlarının yıkılmaya başladığını anlatan Demir, "Çocuklarım yan odadaydı. Onların üzerine atladım ama tavan kollarımın üzerine geldi. Kademeli şekilde bina çöktü. En son tavana baktım hepimiz yaşıyorduk. 3 saniye sonra tavan çöktü, eşim, büyük kızım, oğlum vefat etti. Benim de kolum duvar altında kaldı. 10 yaşındaki kızım yaşıyordu, 'baba beni kurtar' dedi 3 sefer. Birkaç saniye sonra kızımın üstüne duvar çöktü. Ondan sonra yapacak bir şey yoktu. Tüm ailem gitti" dedi.

"Günde iki kez geliyorum"

Kendisinin 12 saatin sonunda enkazdan çıkarıldığını hatırlatan Demir, "11 kişinin yaşadığı binadan tek sağ çıkan bendim, kimse çıkmadı. Bir sene oldu ama bir gün, bir saat gibi bana. Daha bugün olmuş gibi. Bir senedir aynı bir şey değişmiyor. Ben hep kötüye gidiyorum. Çalışarak kendimi teselli etmeye çalışıyorum. 8 ay boyunca kollarımı hissetmedim. 4 aydır kollarım açıldı, şimdi kullanıyorum. Depremin yıl dönümünde uyuyamadım. Bir yıl üzüntüyle geçti hep. Her gün iş çıkışı mezarlığa geliyorum. Bazen günde 3-4 kez geliyorum. Bizim için kara bir gün, sanki deprem olmuş gibiyim. Ailemin defnedilişini bile görmedim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP