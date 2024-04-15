Depremde annesini ve bacağını kaybeden depremzede protez bacağıyla hayata tutunuyor - Son Dakika
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Depremde annesini ve bacağını kaybeden depremzede protez bacağıyla hayata tutunuyor

Depremde annesini ve bacağını kaybeden depremzede protez bacağıyla hayata tutunuyor

Hatay'da yaşanan asrın felaketinde annesini ve bacağını kaybeden Emine Kahramanoğulları, yeni yuvası olan konteynerinde protez bacağıyla hayat mücadelesine devam ediyor. Kahramanoğulları, yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayata tutunmaya çalışanlara örnek olmak istiyor.

15.04.2024 09:30  Güncelleme: 09:32
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HATAY (İHA) – Asrın felaketinde hem annesini hem de bacağını kaybeden 57 yaşındaki depremzede Emine Kahramanoğulları, yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen hayat mücadelesine yeni yuvası olan konteynerinde protez bacağıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Emine Kahramanoğulları, asrın felaketine annesi Vahide Bayrak ile birlikte yakalandı. Enkaz altında annesini kaybeden 57 yaşındaki Kahramanoğulları'nın ayağının üzerine duvar çöktü. Evli ve 3 çocuğu olan Kahramanoğulları'nın sağ bacağı ampute edildi ve protez bacak takıldı. Depremde hem annesini hem de bacağını kaybeden Kahramanoğulları, yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen hayata tutunmaya devam ediyor.

"Benim gibi olanlar yaşamaya çalışsınlar"

Hayat mücadelesine protez bacağıyla devam ettiğini belirten Emine Kahramanoğulları, "6 Şubat depremlerinde annemi ve ayağımı kaybettim. Depremde ayağım duvarın altında kaldı. Yara oldu ve sonra ayağımı kestiler. Ayağımın yara olması serçe parmağıyla başladı. Serçe parmağım siyahlaştı ve çürümeye başladı. Sonra hastaneye götürdüler. Hastanede ayağımı ampütasyon yapıldı. Ayağım morardığında ağrıyordu. Enfeksiyon kapmıştı. Konteynerde tek başıma yaşıyorum. Hayata bu ayak sayesinde tutunuyorum. Ayağa kalkabiliyorum, bulaşığımı yıkayabiliyorum, yemek yapabiliyorum. Kimseye muhtaç değilim. Benim gibi olanlar yaşamaya çalışsınlar. Yaşananları çok kafaya takıp düşünmesinler" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde annesini ve bacağını kaybeden depremzede protez bacağıyla hayata tutunuyor - Son Dakika

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