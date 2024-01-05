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Depremde enkaz altında kalan aile, hayata sıfırdan başladı - Son Dakika
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Depremde enkaz altında kalan aile, hayata sıfırdan başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan aile, 25 saat sonra kurtarıldıktan sonra hayata sıfırdan başladıklarını ifade etti. Depremde ev ve iş yerlerini kaybeden aile, şu anda annelerinin evinde kalıyor ve gelinlik ve kuaförlük sektöründe hizmet vererek yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.

Depremde enkaz altında kalan aile, hayata sıfırdan başladı
05.01.2024 - 09:58,
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Kahramanmaraş merkezli depremlere yaşadıkları binanın giriş katında yakalanıp 25 saat sonra kurtarılan aile, hayata sıfırdan başladıklarını ifade etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihli saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'ndeki Boğaziçi Apartmanı da yıkıldı. Apartmanın birinci katında yaşayan Hilal, kızı Rana ve kız kardeşi Arife Çam enkaz altında kaldı.

Çam ailesinin yaşadığı apartmanın görevlisi ile Çam ailesi hariç herkes hayatını kaybetti. Enkazda 25 saat kalıp Ankara AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Hilal Çam ve ailesi yeniden hayata tutunuyor. İş yerinin de yıkıldığını söyleyen depremzede kadın hayata sıfırdan başladıklarını söyledi. Çam, "Depremde Trabzon Caddesi'ndeki hem evim, hem de iş yerimizin bulunduğu bina yıkıldı. Ben büyük kızım ve kız kardeşim 25 saat enkaz altında kaldık. O geceye dair çok bir şey hatırlamıyorum. Hafıza kaybı ya da bilinç bunu kaybetmek mi istedi bilmiyorum. Depremden sonra gözlerimi açtığımda telefonum yanıma düşmüştü. Saat 05.15 civarıydı uyandığımda ve bir saat baygın kalmışım. Uyandığımda kızım ve kız kardeşim bana sesleniyordu. Kızım, 'anne iyi misin ses ver' diye. Ondan sonra başladı ıstırap 25 saat bekledik birileri gelir kurtarır diye. Sonraki depremlerin tamamını hissettik. Tabi ki herkes gibi biz de çok zorlandık. Şu anda annemlerin evinde kalıyoruz. Yıkılmak istemedim ve ne olursa olsun yeniden başlamak istedim. İki tane kızım var ve onlar için ayakta durmak zorundayım. İş yerimi tekrar açtım zor bir süreç geçirdik. Her şeyimizi sıfırladık ve sıfırdan başladık hayata. Can kaybımız olmadı. Daha önce ben kuafördüm ve depremden sonra her şeyimiz gitti. Tekrara ayağa kalkmak için öne iş yerimi açtım. Gelinlik işi de bizimle yakın sektör ve o işe de girmek istedim. Hem gelinlik hem de kuaförlük sektöründe hizmet veriyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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