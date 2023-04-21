Depremde enkaz altında kalan minik Ahmet, annesi ve kardeşleri için dua etmeye devam ediyor - Son Dakika
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Depremde enkaz altında kalan minik Ahmet, annesi ve kardeşleri için dua etmeye devam ediyor

21.04.2023 14:55

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da annesi ve kardeşlerinin bulunduğu binanın yıkılması sonrasında günlerce başında dualar okuyan 11 yaşındaki Ahmet Kala, Ramazan Bayramı namazının ardından annesi ve kardeşlerinin bulunduğu mezarlıkta da okuduğu dualarla yürekleri dağlattı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da annesi ve 5 kardeşinin bulunduğu binanın yıkılması sonrasında günlerce başında dualar okuyan 11 yaşındaki Ahmet Kala, görenlerin aklına kazınmıştı.

Enkaz başında günlerce dua ederken tanınan minik Ahmet, bayram sabahı da annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı

ANNESİNİN MEZAR TAŞINI SEVİP DUA OKUDU

Ramazan Bayramı namazının ardından yakınları ile birlikte annesi ve kardeşlerinin bulunduğu mezarlığa gelen Ahmet Kala, burada da okuduğu dualarla gelenlerin yüreklerini dağladı. Annesinin mezar taşını sevip toprağından elini çekmeyen küçük çocuk, dakikalarca dualar okudu.

Annesi ve kardeşleri için çok ağladığını belirten Ahmet Kala, duaları okuduktan sonra yakınlarıyla birlikte mezarlıktan ayrıldı.

Enkaz başında günlerce dua ederken tanınan minik Ahmet, bayram sabahı da annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı
Enkaz başında günlerce dua ederken tanınan minik Ahmet, bayram sabahı da annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı
Kaynak: İHA
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Enkazdaki hali yürek burkmuştu! Küçük Ahmet, bayram sabahını annesi ve kardeşlerinin mezarı başında geçirdi Enkazdaki hali yürek burkmuştu! Küçük Ahmet, bayram sabahını annesi ve kardeşlerinin mezarı başında geçirdi Hatay'da Bayram Mezarlıklarda Gözyaşlarıyla Karşılandı Hatay'da Bayram Mezarlıklarda Gözyaşlarıyla Karşılandı

Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde enkaz altında kalan minik Ahmet, annesi ve kardeşleri için dua etmeye devam ediyor - Son Dakika


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