Depremde enkaz altında kalan minik Ahmet, annesi ve kardeşleri için dua etmeye devam ediyor

Mezarlıkta kendisine yapılan saygısızlığa verdiği tepki alkışlanacak türden

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da annesi ve 5 kardeşinin bulunduğu binanın yıkılması sonrasında günlerce başında dualar okuyan 11 yaşındaki Ahmet Kala, görenlerin aklına kazınmıştı.

ANNESİNİN MEZAR TAŞINI SEVİP DUA OKUDU

Ramazan Bayramı namazının ardından yakınları ile birlikte annesi ve kardeşlerinin bulunduğu mezarlığa gelen Ahmet Kala, burada da okuduğu dualarla gelenlerin yüreklerini dağladı. Annesinin mezar taşını sevip toprağından elini çekmeyen küçük çocuk, dakikalarca dualar okudu.

Annesi ve kardeşleri için çok ağladığını belirten Ahmet Kala, duaları okuduktan sonra yakınlarıyla birlikte mezarlıktan ayrıldı.