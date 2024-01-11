Depremde eşi ve 2 evladını kaybeden anne, protez bacağı ve güçlüğü olan koluyla hayatta kalan çocukları için mücadele ediyor

Hatay'da depremde eşi ve 2 evladı hayatını kaybeden Fatma Keklik, protez bacağı ve hareket ettirmekte güçlük çektiği koluyla hayatta kalan 2 evladı için yaşama tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde bulunan Ölçer Apartmanı, 38 yaşındaki Fatma Keklik'in 43 yaşındaki eşi Coşkun, 19 yaşındaki kızı Fethiye Sultan ve 17 yaşındaki oğlu Şükrü Efe'ye mezar oldu. Anne Keklik ise, 12 yaşındaki kızı Hatice Ecrin ve 5 yaşındaki oğlu Kaan Eren ile birlikte enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sol bacağını kaybeden ve sol kolunu hareket ettirmekte güçlük çeken Keklik, Ankara'da yaklaşık 8 ay süren tedavi sürecinin ardından evlatlarına kavuştu. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hayatta kalan yavruları için hayata tutunan anne, depremde kaybettiği evlatlarının özlemlerini hayatta kalan evlatlarıyla gideriyor.

Yaşadıkları evin 4 kişiye mezar olduğunu dile getiren Fatma Keklik, "6 Şubat'ı hatırlamak zor. O anı yaşamak çok kötü bir şeydi. Biz 4 katlı bir binada yaşıyorduk. Ana cadde üzeri, altımızda dükkan vardı. Biz birinci katta oturuyorduk. O gün evde 8 kişiydik. 8 kişiden dördümüz sağ kurtulduk, eşim ve 2 çocuğum ve eşimin teyzesinin torunu vefat etti. Onun haricinde kızım topuğundan yaralanarak çıktı. Oğlum sabah alnı çizilerek halk tarafından, yani sesimizi duyan birkaç halk tarafından, kayınpederim ve kayınvalidem bizde yaşıyordu, onlarla birlikte sabah çıkarıldı. Ben üçüncü günü akşamına çıkartıldım" dedi.

"Vefat eden evlatlarımın özlemini hayatta kalanlarla gideriyorum"

Hayatta kalan 2 evladıyla depremde kaybettiği eşi ve 2 evladının hasretini giderdiğini belirten Keklik, "Ben, Eren ve 12 yaşındaki yedinci sınıfa giden kızım var. Onlar için hayata tutunmak adına 8 aydır hastanede mücadele verdim. Evet gidiş gelişlerim oldu. Rabbim demek ki bu nefesi bahşetti. Çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum. Dizüstü amputeyim, sol kolum kurtarıldı ama tedavi görüyorum. Yani hayata tutundum, onlar için mecburum. Vefat eden evlatlarımın özlemini hayatta kalanlarla gideriyorum. Evlatlarım 8 aydır benden uzaklar, anne özlemleri var. Onlar için ayaktayım, kızım ve oğlum için. Eren'in bana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. - HATAY