Depremde evleri yıkılan çocuklar bale yaparak stresi atlatıyor

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Hatay'da depremde evleri yıkılan ve hayatlarını aileleriyle birlikte Kırgız çadırında sürdüren Zeynep Melek ve Ali Yusuf, asrın felaketinin yaşattığı stresi ve sıkıntıyı bale yaparak atlatıyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş, 25 bin insan vefat etmişti. Deprem sonrası binlerce insan evsiz kalmış ve kurulan geçici yaşam alanlarında yaşamaya başlamıştılar. Asrın felaketinde evleri yıkılan Dikkaya ailesi de yaşamlarını Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ne kurulan Kırgız çadır kentinde sürdürmeye başladılar. Dikkaya ailesinin evlatları, deprem öncesi aldıkları bale eğitimini deprem sonrası da devam ettirmeye başladılar. 13 yaşındaki Zeynep Melek ve 9 yaşındaki Ali Yusuf, asrın felaketinin yaşattığı stresi ve sıkıntıyı bale yaparak atlatıyorlar.

"Biz depremden önce bale kursuna gidiyorduk, zor şartlara rağmen çocuklar bırakmadı"

Deprem sonrası zor şartlara rağmen evlatlarının bale eğitimini bırakmadığını ifade eden anne Cihan Dikkaya, "Biz depremden önce bale kursuna gidiyorduk, zor şartlara rağmen çocuklar bırakmadı. Depremden sonra da gittiğimiz kurs yeri yaklaşık 9 ay kapalı kaldı ama tekrardan bir yerden başlamak gerekiyordu. Kurs yeri açılınca biz devam ettik. Biz orada bale ve piyano eğitimi alıyoruz. Çocuklarımızın ruhuna çok iyi geldi. Biz bu zor şartlara ve çadırda yaşamamıza rağmen çocukların eğitimi geri kalmasın diye devam ediyoruz. Çocukların eğitimi önce geliyor. Çocuklar psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Şu an gezecek çıkacak hiçbir yerimiz kalmadı" dedi.

"Bale yaparken mutluyum ve ruhuma iyi geliyor"

Deprem psikolojisini bale sayesinde atlatmaya çalıştığını dile getiren Zeynep Melek Dikkaya, "Biz yaşanan her şeye rağmen ve çadırda yaşamamıza rağmen sanatı bırakmadık. Bale yapıyorum. Hem sanatı bırakmadık hem de deprem psikolojimizi kurs sayesinde attık. Bale yaparken mutluyum ve ruhuma iyi geliyor. Psikolojik olarak bizi tedavi ediyor" şeklinde konuştu.

"Bale yaparken çok mutluyum"

Bale yaparken mutlu olduğunu söyleyen Ali Yusuf Dikkaya da, "Kursta bale yapıyorum. Biraz zorlanıyorum ama hocamızla ve arkadaşlarımızla beraber bunun üstünden geliyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY