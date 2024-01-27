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Depremde hayatını kaybeden genç için doğum günü pastası mezar taşına bırakıldı - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden genç için doğum günü pastası mezar taşına bırakıldı

6 Şubat depreminde ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Korkut Bahadır Akan'ın doğum günü pastası, yakınları tarafından mezar taşına bırakıldı. Ailesi ve arkadaşları, Korkut Bahadır Akan'ın doğum gününü kutlayarak hüzün ve acıyı bir arada yaşadı.

Depremde hayatını kaybeden genç için doğum günü pastası mezar taşına bırakıldı
27.01.2024 - 09:34,  Güncelleme: 09:50
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6 Şubat depreminde ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Korkut Bahadır Akan'ın doğum günü pastası, yakınları tarafından mezar taşına bırakıldı.

Turgut Reis Mahallesi eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan evlerinde 5 kişilik ailesiyle birlikte 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Korkut Bahadır Akan ve ailesinin cenazeleri, depremin 4. günü enkaz altından çıkarılarak Adıyaman Belediyesi Mezarlığında defnedilmişti.

Ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Korkut Bahadır Akan'ın dayısı Abuzer Ürkmez ve arkadaşları, ellerine aldıkları doğum günü pastasıyla Akan'ın mezarını ziyaret etti. Yaşasaydı 19 yaşına girecek olan Korkut Bahadır Akan'ın doğum gününü kutlayan yakınları hüzün ve acıyı bir arada yaşadı.

Yüreklerinin yandığını dile getiren Korkut Bahadır Akan'ın dayısı Abuzer Ürkmez, "Geçen sene depremden önce doğum gününü evde kutlamıştık. Korkut Bahadır Akan'ın doğum günü bugün. Bu yüzden böyle bir şey yapmak istedik arkadaşlarıyla birlikte. Üzücü bir hadise keşke ölmeseydi diyoruz ama ne yazık ki oldu" dedi.

Korkut Bahadır Akan'ın arkadaşlarından Muhammed Yalçın ise "Korkut gerçekten çok değerli bir insan. Dayımızın da dediği gibi keşke olmasaydı. Bugün doğum günüydü. Geçen yıl bu vakitlerde dayımın eşi kendisine kahverengi bir gömlek almıştı, onu giymişti ve çok mutluydu. Yine mutludur, mutlu olduğunu zannediyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Yaşasaydı 19 yaşına girecekti" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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