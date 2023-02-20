Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı

20.02.2023 12:31
Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı

Hatay'da depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in enkaz altından vasiyeti çıktı.

Hatay'da depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in enkaz altından vasiyeti çıktı. Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.

Ayşegül Çin ve annesi Meryem Çin, Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki Süleyman Mutlu Apartmanı'nda birlikte yaşıyordu. Ayşegül ve annesi 14 gün önce meydana gelen depremde yaşadıkları evin yıkılmasıyla hayatlarını kaybetti. Depremin ilk gününden itibaren yıkılan binada çalışma yapan İstanbul Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri, enkaz altında buldukları Ayşegül Çin'e ait altınları, kardeşi Hüseyin Çin'e teslim etti. Bekar olduğu öğrenilen Ayşegül Çin'in, altınların bulunduğu çantanın içine sanki öleceğini bilircesine bir de vasiyet notu bıraktığı görüldü. Ayşegül Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.

Altınları ve bir miktar dövizi, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi gönüllüsü Ayfer Şen'den teslim alan kardeş Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kastederek, "Bu dünyaya ait değillerdi, altınlar abimin çocuklarına gidecek" dedi.

Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi, geçtiğimiz günlerde aynı binanın enkazından 38. saatte Eymen'i, 43. saatte ise Eymen'in annesi Fetiye Ekizoğlu'nu çıkarmıştı. Aynı ekip daha sonra binanın enkazından 30 bin 500 dolar para ve ziynet eşyası da bularak güvenlik güçlerine teslim etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı - Son Dakika

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