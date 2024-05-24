7. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde Gedizli Müftü Ömer Faruk Bilgili'ye vefa ödülü - Son Dakika
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7. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde Gedizli Müftü Ömer Faruk Bilgili'ye vefa ödülü

7. Uluslararası İyilik Ödülleri\'nde Gedizli Müftü Ömer Faruk Bilgili\'ye vefa ödülü

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden Gedizli Müftü Ömer Faruk Bilgili vefa ödülüne layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Bilgili'nin eşi ve oğlu tarafından alındı. Ömer Faruk Bilgili, meslek hayatında gösterdiği başarılar ve iyilikleriyle tanınıyordu.

24.05.2024 12:16
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 7.Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu çerçevede geçtiğimiz Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden depremde hayatını kaybeden Gedizli Müftü Ömer Faruk Bilgili'de vefa ödülüne layık görüldü.

Merhum Müftü Ömer Faruk Bilgili Hatay Müftülüğünü yürüttüğü dönemde depreme yakalanmış ve enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iyilik ödülleri programında Merhum Müftü Ömer Faruk Bilgili adına ödülü eşi Zeliha Bilgili ile oğlu Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Muhammed Bilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Vefa ödülüne layık görülen merhum Müftü Ömer Faruk Bilgili için ödül töreninde şu ifadelere yer verildi; "Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı içerisinde bulunmanın verdiği sorumlulukla, taşıdığı görev bilinci ve hizmet anlayışının yanı sıra iyiliğiyle biliniyor, her zaman iyilikle anılıyordu Ömer Faruk Bilgili.

Memleketin dört bir yanında görev yapmış, hem yurt içinde hem de yurt dışında daima başarıya ulaşmış biriydi. Meslek hayatında 30 yılı aşan tecrübesiyle yüzlerce insana örnek oluyordu. Onu tanımayanlar ise adını 6 Şubat Depremi'nin ardından öğrendiler. Zira Ömer Faruk Bilgili Hatay İl Müftüsüydü. Tüm Türkiye'nin acıyla sarsılıp yasa boğulduğu depremde Ömer Faruk Bilgili de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Onunla beraber hayatını kaybeden tüm din görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyor, ülkemize, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz"

Müftü Ömer Faruk Bilgili memleketi Gediz ilçesine bağlı Altınkent Köyü kabristanında toprağa verilmişti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 7. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde Gedizli Müftü Ömer Faruk Bilgili'ye vefa ödülü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde Gedizli Müftü Ömer Faruk Bilgili'ye vefa ödülü - Son Dakika
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