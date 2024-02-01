Depremde kaybettiği ailesini mezarlıkta özleyen yaşlı kadın

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde oğlu ve gelini ile iki torununu kaybeden Azet Yılmaz, günün büyük bir bölümünü ailenin defnedildiği şehir mezarlığında geçiriyor. Mezarlığın evi haline geldiğini belirten yaşlı kadın, çocuklarını çok özlediğini söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme kent merkezindeki 5 katlı apartmanda yakalanan Aydın (53) ve Ayşegül Yılmaz (50) çifti ile çocukları İlayda (23) ve Engin Yılmaz (15) enkaz altında kaldı. Yılmaz ailesinin fertleri depremin 38'inci saatinde ölü bulunurken aile şehir mezarlığına defnedildi.

Enkaz başında saatlerce gelecek güzel bir haberi beklerken oğlunu, gelinini ve iki torununu toprağa veren Azet Yılmaz, o günden beri gününün büyük bir bölümünü şehir mezarlığında geçiriyor.

"Belki bir gün gelirler diye yollarını gözlüyorum"

Mezarlığın evi olduğunu kaydeden Azet Yılmaz, "Oğlum gelinim ve iki torunumu ilk depremde kayıp ettim. 38 saat enkaz altında kaldılar. Daha sonra tek tek çıkarıldılar. Mezarlığa her gün geliyorum benim evim burası artık. Eve gidiyorum yattıktan sonra sabah olmasını bekliyorum, mezarlığa gelmek için gelirler diye yollarını gözlüyorum, çok özledim. Kız torunumu doğum gününde toprağa verdik. Engin ise 15'ine yeni girmişti" diye konuştu. - MALATYA