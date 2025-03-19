Depremde Yıkılan İş Yerini Evde Yeniden Açtı - Son Dakika
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Yerel

Depremde Yıkılan İş Yerini Evde Yeniden Açtı

Depremde Yıkılan İş Yerini Evde Yeniden Açtı

Malatyalı esnaf Ali Alparslan, deprem sonrası evini atölyeye çevirerek üretime devam ediyor.

19.03.2025 11:08
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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan esnaf Ali Alparslan atölyeye çevirdiği evinde üretime devam ediyor. Yaklaşık 20 aydır evinde üretim yapan Alparslan gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık 19 bin esnaf etkilendi. Yaraların hızla sarıldığı kentte esnafın bir bölümü oluşturulan konteyner çarşılarda faaliyetlerini sürdürürken Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde yaşayan ve depremlerde iş yeri yıkılan Ali Alparslan ise atölyeye çevirdiği evinde üretime devam ediyor.

"Her şeyi devletten beklememek gerekiyor"

Yaklaşık 20 aydır iş yerine dönüştürdükleri evlerinde matbaa sektöründeki faaliyetlerini sürdüklerini kaydeden Alparslan, "İş yerimiz yıkıldıktan sonra 3 katlı olan evimizin bir katını iş yerine dönüştürerek faaliyetlerimize devam ettik. Her şeyi devletten beklememek lazım. İşlerimiz gayet iyi ekmeğimiz çıkıyor" dedi.

"Yeni çarşının tamamlanmasını bekliyoruz"

Enkaz altında kalan ekipmanlarını kurtaramadıklarını kaydeden Ali Alparslan her şeye rağmen üretime devam ettiklerini belirterek, "Kiracı olduğumuz için hak sahibi olamayacağız. Kiracı imalatçılar için Altay kışlası mevkiine yeni iş yerleri inşa edildi. Bizde burada faaliyet göstermek için başvurularımız yaptık. Kurada çıkacak sonuçları bekliyoruz inşallah kurada iş yeri çıkarsa işletmemizi oraya taşıyarak üretime devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde Yıkılan İş Yerini Evde Yeniden Açtı - Son Dakika

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