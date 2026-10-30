Depremde yıkılan Sait Ağa Camisi, 8 kardeşin katkısıyla Adıyaman'da ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Depremde yıkılan Sait Ağa Camisi, 8 kardeşin katkısıyla Adıyaman'da ibadete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Depremde yıkılan Sait Ağa Camisi, 8 kardeşin katkısıyla Adıyaman\'da ibadete açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Sait Ağa Camisi, Giresunlu Karaoğlanoğlu ailesinin 8 kardeş adına katkılarıyla yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Açılışa Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz ve İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı katıldı, aileye plaket verildi.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Sait Ağa Camisi, Giresunlu Karaoğlanoğlu ailesinin katkılarıyla yeniden inşa edilerek düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Sait Ağa Camisi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almasının ardından yıkıldı. Giresunlu Karaoğlanoğlu ailesinin 8 kardeş adına yaptırdığı caminin inşaatının tamamlanmasıyla birlikte yeniden ibadete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılış törenine Karaoğlanoğlu ailesi, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Camiyi Adıyaman'a yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaoğlanoğlu ailesi adına konuşan Hamit Karacaoğlan, "Bu camiyi 8 kardeş olarak ailemiz adına Adıyaman'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim hayırlı ibadetlere vesile kılsın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi. Daha sonra kurdele kesimiyle Giresun Karaoğlanoğlu Kardeşler Camisi ve Safiye Karaoğlanoğlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı tarafından Karaoğlanoğlu ailesine katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Açılışın ardından camide cuma namazı kılındı.

Kaynak: İHA
AdıyamanGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artık saklamıyorlar Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’a ilan-ı aşk Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar
Slime akımı raydan çıktı Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
13:54
Greenwood’dan Dirk Kuyt’ı şaşırtan istek
Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
13:38
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine: Sizinle hükümet kurmayacağım
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 14:28:54. #7.12#
SON DAKİKA: Depremde yıkılan Sait Ağa Camisi, 8 kardeşin katkısıyla Adıyaman'da ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android