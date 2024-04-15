Depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konut teslim edildi - Son Dakika
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Yerel

Depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konut teslim edildi

Depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konut teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konutun teslim edildiğini belirtti. Özhaseki, yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini ve 2025 yılına kadar tüm konutların tamamlanıp anahtar teslimlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Bakanlık, depremden etkilenen bölgeleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

15.04.2024 15:51
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Depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konutun teslim edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Depremin ilk gününden itibaren tüm birimleriyle birlikte afet bölgesinde olan Bakanlık, bin yılın afetinden etkilenen şehirleri eski canlı günlerine döndürmek gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bayramda da bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip eden Bakan Özhaseki, bugün de bakan yardımcıları, genel müdürler ve bürokratların katılımıyla, "Afet Bölgesi ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları" toplantısına başkanlık etti.

Deprem bölgesindeki yürütülen çalışmaların ayrıntılı olarak ele alındığı toplantıya ilişkin açıklama yapan Bakan Özhaseki, "Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak" diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek"

Depremden etkilenen şehirlerde, bir yıl içerisinde tamamlanan 76 bin kalıcı konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Bakan Özhaseki, "Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Afet konutu ve köy evlerinin yapımına hızla devam ettiklerinin altını çizen Bakan Mehmet Özhaseki, "Tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konut teslim edildi - Son Dakika

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